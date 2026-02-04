Punto de oro del CTM Jerez de Super Nacional Femenina en su visita al todopoderoso Burgos
El club jerezano cayó en División de Honor masculina en su visita a Almendralejo y en Primera Nacional, ante el Málaga Tenis de Mesa
El Jerez Natación Máster busca su 18º título nacional en Castellón
El Club de Tenis de Mesa de Jerez de Super Nacional Femenina logró un importante punto en su vista a las instalaciones de Pío XII en Burgos, donde se toparon con un poderoso rival. Las jerezanas lograron un meritorio empate 3 a 3, con una destacada actuación frentre a un equipazo que puso muy difícil el empate. El resultado les permite situarse a tres puntos de los puestos de descenso.
Annamaria Erdelyi abrió el marcador para las burgalesas con un 3-0 frente a Jinnipa Sawettabut. Mariana Pineu amplió la ventaja visitante con un 3-2 sobre Abril González. Dora Madarász recortó para las nuestras venciendo por 3-2 a María Berzosa. Sawettabut igualó el marcador parcial ganando 3-0 a Pineu. Madarász volvió a puntuar superando 3-0 a Erdelyi, y poniendo el marcador 3/2 para el equipo jerezano, pero Berzosa empató el global al vencer 3-1 a Gonzále, poniendo el marcador final 3/3. Punto muy importante conseguido para seguir soñando con la permanencia en esta dura y difícil categoría.
En la Divisón de Honor Nacional Masculina, el equipo no pudo superar al Almendralejo, cediendo en un intenso partido de dobles que terminó 4-3, donde Ahmed Bello volvió a ser la estrella jerezana bien acompañado por Gabriel Cabezas y Hamza Khaled.
Por su parte, en Primera Nacional Masculina, los representantes de Jerez cayeron ante el Málaga TM por 4-2, aunque el marcador no refleja la igualdad entre los equipos y las opciones jerezanas de obtener la victoria, ya que tanto Javi Galán Jr como Abdulah cedieron uno de sus partidos por 3-2.
En Liga Andaluza, el ChemaTM se alzó con una victoria emocionante contra el Tartessos de Sanlúcar, ganando 4-3 en un choque muy disputado, que hace que el conjunto de Jerez siga en lo alto de la clasificación y luchando por el ascenso. Felix Rosado, Kurt Larsson y Luis Lobato fueron los titulares de este enfrentamiento.
Maxcolchón, por contra, no logró imponer su juego ante el Puerto, con un resultado de 5-1 en contra. Samuel Tiria fue el jugador que consiguió una victoria parcial dando el único punto a los jerezanas acomapñado por las hermanas García , Dunia y Sofía.
Sí que se mostró efectivo el Mesón Alcazaba en la Liga Super Andaluza, ganando a domicilio contra el Bahía de Cádiz, y consolidando su posición en la tabla. El estreno de Juliana Fuentes y la aportacion de los veteranos Salvador de la Barrera y Kiko Moya fueron claves para el triunfo en el dobles final.
Finalmente, en la categoría promesas, los más pequeños del club enfrentaron un reto difícil al caer 6-0 frente al Portuense en la División de Honor Andaluza, pero continuarán trabajando para mejorar. Alvaro García, Sergio García y Hugo de la Flor fueron el trio titular. A pesar de los altibajos, el Club de Tenis de Mesa de Jerez sigue demostrando su compromiso y pasión por este deporte, gran trabajo el que se está haciendo en el Club de la mano de su técnico José Javier Galán.
También te puede interesar
Lo último