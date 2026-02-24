¿Qué pasó con Hugo, el jerezano que sufrió un accidente en un pabellón de Cádiz y que necesitó 70 puntos de sutura?

La vida para Hugo Pozo cambió el pasado mes de julio cuando sufrió un gravísimo accidente durante un torneo de fútbol sala que se disputaba en el Pabellón Francisco Blanca de Cádiz, de titularidad municipal. El pequeño jerezano de 6 años sufrió una caída en uno de los vestuarios cortándose con una poceta de ducha mal instalada y que le produjo una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular. El pequeño requirió ser intervenido con más de 70 puntos.

Meses después y tras las habituales buenas palabras de los responsables de la instalación, los padres han salido a la palestra para denunciar su "profunda indignación ante la actitud mantenida hasta el momento por el Ayuntamiento de Cádiz y por la compañía aseguradora del polideportivo, Zurich Seguros", explican en una nota de prensa.

"Han transcurrido ya ocho meses desde el accidente", relatan, "y, durante todo este tiempo, ni el Ayuntamiento ni la aseguradora se han puesto en contacto con la familia ni con su abogado. No ha existido comunicación alguna, ni siquiera para interesarse por el estado de salud del menor o por la evolución de sus secuelas".

Como consecuencia del accidente, Hugo presenta un "miedo generalizado que afecta gravemente a su día a día y que hace necesario un tratamiento especializado en salud mental". A ello se suma el largo periodo en el que el niño no ha podido llevar una vida normal, privado de actividades básicas propias de su edad, con el impacto emocional y personal que ello conlleva.

Hugo sufrió un profundo corte en el glúteo con esta poceta mal colocada.

Los padres consideran "inaceptable este silencio institucional y la falta de apoyo recibida", y anuncian que el próximo mes acudirán al Pleno del Ayuntamiento de Cádiz para exponer públicamente su caso y exigir responsabilidades. "Situaciones como esta no deberían producirse nunca. Ninguna familia debería sentirse sola cuando un menor sufre un accidente en una instalación pública y las consecuencias afectan de manera tan profunda a su vida y a su futuro", concluyen.

Antecedentes

El accidente de Hugo Pozo se produjo el pasado mes de julio de 2025: "Al finalizar uno de los partidos se produjo un accidente que jamás debería haber ocurrido en una instalación deportiva destinada a menores. Uno de los niños -hijo del entrenador del Jerez'93- se encontraba en la ducha tras el encuentro. Su hermano pequeño, de tan sólo 6 años, se acercó a abrazarlo para consolarlo por la derrota. En ese momento, el niño resbaló accidentalmente y cayó sobre una poceta de aluminio que, incomprensiblemente, se encontraba expuesta en el suelo en condiciones peligrosas".

El corte sufrido fue de extrema gravedad: una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular que requirió más de 70 puntos de sutura. El pequeño tuvo que ser hospitalizado en el Puerta del Mar de Cádiz porque tras ser dado de alta sufrió episodios de fiebre y tuvo infección.