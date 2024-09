Ramón Romero, cuarto con Andalucía en el Campeonato de España de Veteranos

La selección andaluza veterana de tenis, formada por el jerezano Ramón Romero Abad, el cordobés Javier Martínez Baena y el sevillano Juan Arrieta, ha acabado cuarta clasificada en el Campeonato de España que se ha disputado durante estos últimos días en la localidad catalana de Tarragona. El combinado andaluz no pudo en semifinales con la Comunidad de Madrid, a la postre campeona del torneo al imponerse en la final a Cataluña, y en el duelo por el tercer y cuarto puesto caía contra Valencia, cabeza de serie número 1, por 3-2 sin poder disputar uno de los partidos de dobles.

Andalucía inició el camino del torneo en octavos de final contra la selección balear, a la que derrotó por un resultado de 3-2 y en cuartos esperaba Murcia. Ramón Romero ganaba su partido a Paco de la Cierva y el dobles que ponía el 3-1 para el pase a las semifinales, donde esperaba Madrid. El potencial de los de la capital de España, segundos cabezas de serie, era enorme y los andaluces, aunque pelearon en todos los duelos, terminaban cediendo por 3 derrotas y una victoria. Ramón Romero tuvo un contratiempo y tuvo que abandonar su partido individual contra Javier Molina, actual campeón del mundo de su categoría, tras el primer set.

Ramón Romero Abad posa con la bandera de España.

En la lucha por el tercer y cuarto puesto, Andalucía se colocó con una ventaja de 2-1, por lo que un triunfo más le suponía acabar en el podio del campeonato. El tenista jerezano, recuperado del percance del día anterior, venció su encuentro contra Mariano Peinado en tres duros sets (4-6; 6-1 y 10-8), pero Valencia puso las tablas y por motivos organizativos con el viaje de regreso, no se pudo disputar el dobles por renuncia del equipo andaluz, otorgando la organización el punto a Murcia y acabando Andalucía en una gran cuarta posición.

"Ha sido un gran torneo, que ha contado con los mejores jugadores séniors de España. Por muy poco no le ganamos a la Comunidad de Madrid y de no haber renunciado al dobles le podríamos haber ganado a Valencia. Me he sentido muy bien durante el torneo y estoy muy satisfecho del trabajo del equipo. Javier Martínez Baena ha acabado imbatido, Juan Arrieta ha estado muy bien en los dobles y yo le he podido ganar a Paco de la Calle, un gran jugador de la comunidad murciana y también al valenciano Mariano Peinado, que tiene varios títulos nacionales e internacionales. Han participado varios campeones de España, de Europa y del mundo, ha habido un gran nivel".