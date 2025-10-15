La Real Escuela acoge en Jerez el Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española

La Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (REAAE), fundación dependiente de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, acoge el Campeonato de Andalucía e Intercomunidades de Alta Escuela Española que se celebrará los próximos sábado 18 y domingo 19 de octubre en el picadero cubierto Álvaro Domecq.

En palabras del director de la institución ecuestre, Rafael Olvera, “la Alta Escuela es una disciplina hípica, relativamente nueva y parecida a la doma clásica, pero con una estética diferente que la hace muy visible y que, además, está intrínsecamente relacionada con el trabajo que se realiza en la Real Escuela”.

Diecisiete son los binomios que, llegados de diversas provincias de Andalucía, así como de otras comunidades autónomas, concursarán en las diferentes pruebas, tales como Caballos Jóvenes, Nivel Medio, Nivel Intermedio, Nivel Avanzado y Pie a Tierra. En esta competición, en la que los jinetes inscritos van ataviados con trajes goyescos del S.XVII, se celebra el Campeonato de Andalucía y Copa ANCCE.

Las entradas tendrán un precio de 14 euros para los adultos y de 9 euros para las reducidas. Todas aquellas personas que compren sus billetes, podrán visitar también los museos durante la mañana del sábado. Las mismas podrán se adquiridas en las taquillas de la Real Escuela en horario de 9:00 a 13:00, tanto el sábado como el domingo.

El horario del campeonato variará en función de los días. De esta forma, el viernes dará comienzo con la inspección veterinaria a las 18:00 horas y el sábado se podrá disfrutar de este acontecimiento ecuestre desde las 9:30 de la mañana hasta las 13:30. El domingo, dará comienzo también a las 9:30 y finalizará a las 13:30 horas. Los resultados se pueden seguir a través del enlace altaescuela.studbook.es