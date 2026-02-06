La RFEF sólo suspende el Águilas-Recreativo en el grupo de Xerez CD y Xerez DFC

La RFEF debía decidir este viernes si suspendía la jornada al completo en el Grupo 4 de Segunda Federación debido al temporal de borrascas que atraviesa la Península Ibérica de oeste a este, con especial virulencia en Andalucía. Sin embargo, el órgano federativo ha sorprendido con una resolución publicada sobre las cinco de la tarde en la que sólo suspende el encuentro que el Recreativo de Huelva tenía que disputar este domingo en Águilas contra el líder. La RFEF no ha actuado de oficio, sino que ha tomado esta resolución en virtud de las solicitudes de suspensión que le ha llegado de diferentes clubes, según se desprende de la misma.

"Debido al temporal que atraviesa la Península estos días, la Real Federación Española de Fútbol, de acuerdo a la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales, hace oficial la suspensión y aplazamiento de diversos partidos correspondientes a dichas competiciones no profesionales de fútbol. Esta situación meteorológica, documentada a través de varios anuncios de alertas de las administraciones públicas competentes, ha obligado a la RFEF a la suspensión y aplazamiento de encuentros que tenían señalada su celebración los días 7 y 8 de febrero de 2026, por razón de las alertas activas en diversas zonas del país. Puesto que afectaban a diferentes conjuntos que tenían previstos sus partidos el sábado o que debían viajar este mismo día para poder jugar el domingo", se indica desde la web de la RFEF.

La resolución afecta a partidos del Grupo 2 de Primera RFEF, del Grupo 4 Segunda RFEF, de los Grupos 4 y 5 de División de Honor juvenil y de la Primera y Segunda División de fútbol femenino.

"Han sido recibidas por este órgano competicional diversas solicitudes de suspensión y aplazamiento de encuentros correspondientes a competiciones no profesionales de fútbol, que tenían señalada su celebración los días 7 y 8 de febrero de 2026, por razón de las alertas activas en diversas zonas del país por fenómenos meteorológicos adversos, principalmente en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el Estrecho de Gibraltar. Esta situación, documentada a través de varios anuncios de alertas de las Administraciones públicas competentes, permite apreciar la concurrencia de una causa de fuerza mayor que determina la necesidad de aplazar los siguientes encuentros de competiciones no profesionales de fútbol, que debían disputarse este próximo fin de semana, y que son objeto de la presente resolución", señala la resolución de la RFEF en el capítulo de Hechos.

"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.a) de los Estatutos de la RFEF, los órganos competicionales ostentan la competencia para suspender, adelantar o retrasar partidos y determinar la fecha y, en su caso, lugar de los que, por causa reglamentaria, razones de fuerza mayor, o disposición de la autoridad competente, no puedan celebrarse el día establecido en el calendario oficial o en las instalaciones deportivas propias. II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, podrá autorizarse la suspensión y aplazamiento de un encuentro a fecha que suponga alteración del orden del calendario por razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas, consideración que merece la situación referida en la parte fáctica de la presente resolución".

Es por ello que se RESUELVE: 1º) Suspender y aplazar la celebración de los siguientes encuentros, que tenían prevista su celebración los días 7 y 8 de febrero de 2026, de competiciones no profesionales de Fútbol que a continuación se indican a una nueva fecha que será determinada por este órgano competicional, previa audiencia de los clubes afectados para proponer, de mutuo acuerdo y hasta el próximo 10 de febrero de 2026, nueva fecha de celebración.

Primera Federación, Grupo 2

Antequera CF - Algeciras CF

Juventud de Torremolinos - CD Teruel

Cartagena - Sevilla Atlético

Segunda Federación, Grupo 4