La RFEF se reúne este viernes para tratar la suspensión de la jornada en el Grupo 4 de Segunda Federación

La RFAF ha suspendido todos los partidos en la región andaluza que están bajo su competencia y aquellas otras categorías que tiene delegadas uniéndose a la Gaditana, que en la noche del miércoles también cortaba todos los encuentros previstos en Cádiz para el presente fin de semana, cuando se espera que la borrasca Marta tome el testigo de Leonardo, que está haciendo estragos en toda Andalucía y sobre todo en la Sierra de Grazalema. La situación en Andalucía es muy complicada, con numerosas carreteras cortadas, ríos al filo del desborde y otros que ya han superado los límites de su cauce, como el Guadalete a su paso por Arcos y Jerez.

Las federaciones territoriales han decidido suspender la jornada desde este viernes al próximo lunes, paralizando la actividad deportiva en la región. Queda por pronuciarse la RFEF, que este viernes va a tratar el asunto en una reunión de urgencia con los datos actualizados y a la vista de la entrada de la nueva borrasca por el litoral onubense. De este modo, se decidirá sobre los partidos del Grupo 4 de Segunda RFEF en los que se vean afectados equipos andaluces y de igual modo los del Grupo 2 de Primera RFEF, categoría en la que militan los gaditanos Atlético Sanluqueño y Algeciras.

Hasta conocer la decisión de la RFEF, el Xerez CD rinde visita este domingo al CD Estepona, encuentro fijado para las doce del mediodía en el Francisco Muñoz Pérez, con un desplazamiento masivo de aficionados azulinos, aunque inferior al del pasado año, ya que el club costasoleño sólo ha enviado 500 entradas al XCD. No obstante, y debido a las circunstancias, el Xerez CD, que tenía previsto poner a la venta las entradas este viernes, va a recomendar a sus aficionados que no se desplacen hasta Estepona debido al mal estado de las carreteras.

El Real Jaén, por su parte, tiene que desplazarse hasta Jerez para enfrentarse al Xerez DFC; el Recreativo viajar hasta Águilas o el Puente Genil ir hasta Málaga y tomar el avión a Melilla. La Unión Atlético, con sede en Málaga, debe rendir visita al Linares Deportivo y el filial del Málaga desplazarse hasta Almería para enfrentarse al otro filial de la categoría. El Antoniano también juega fuera de casa, teniendo que ir hasta Almendralejo. Sólo se salvarían los partidos de los cuatro murcianos que se miden entre sí: Yeclano-Minera y Lorca-UCAM.