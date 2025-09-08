Ridículo de La Unión, próximo rival del Xerez DFC: jugó en Lebrija con la segunda equipación del Antoniano

Siguen los líos alrededor del CD La Unión Malacitano, próximo rival del Xerez DFC este próximo domingo... en Totana. El club presidido por Daniel Pastor traído a Málaga desde la localidad murciana de La Unión con el visto bueno de las federaciones murciana y andaluza se encontró con la negativa de la RFEF, que le obliga a jugar en su región de procedencia. En la primera jornada, nuevo episodio esperpéntico.

El conjunto ¿malagueño? inició la competición este domingo en el Grupo 4 de Segunda RFEF en Lebrija ante el Antoniano. El Malacitano se plantó a jugar con su camiseta, presentada hace un par de meses con los colores verde y morado y con su escudo. Pero la entidad quedó inscrita como FC La Unión Atlético y con su escudo habitual. Por este motivo, el colegiado del encuentro no les permitió vestir con su indumentaria, teniendo que usar la segunda equipación del Antoniano.

Pozo Fernández, árbitro del partido, lo recoge así en el acta. "Antes del inicio del encuentro, cuando se encontraban los delegados de ambos equipos realizando las labores prepartido, me percato de que el equipo visitante me presenta las dos equipaciones con el escudo del CD Unión Malacitano. No siendo la oficial aprobada por la RFEF. Ante tal situación y siguiendo instrucciones de la RFEF, pongo en conocimiento del delegado del equipo visitante que debe de jugar con la equipación oficial del FC Unión Atlético, comunicándome que no dispone de ella en este momento".

"Al objeto de poder disputar el partido -prosigue-, toda vez que nos comunica que si no juegan con esa se puede dar como incomparecencia, se busca la solución que se juegue con la segunda equipación del equipo local con el objetivo de subsanar el percance y que el partido trascurra con normalidad".

Insultos homófobos

Estepona y Linares Deportivo iniciaron la temporada con un empate a uno en el Francisco Pérez Muñoz de la localidad malagueña. El equipo local se adelantó en el marcador a los 37 minutos de partido con un tanto de Javi Castedo y los jiennenses empataban en el añadido con el gol de Diego Talaverón. El colegiado del encuentro, Javier Sánchez Carreras, expulsó al segundo entrenador local, Sergio Martínez, por decir en el banquillo "sois muy malos".

El trencilla también se vio obligado a detener el partido en la recta final por insultos homófobos hacia uno de sus asistentes, procedentes de un sector de la grada. "En el minuto 81, me veo en la obligación de deterner el encuentro debido a que desde la grada situada detrás de mi asistente número 1, se dirigen hacia él en el siguiente término: "Mariquita", en repetidas ocasiones. Una vez ocurre esto, me dirijo al delegado de campo para que avise por megafonía de que cesen estos insultos. Una vez comentado por megafonía, no se vuelve a repetir este incidente".