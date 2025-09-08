Los datos de la primera jornada en el Grupo 4 de Segunda RFEF: Xerez CD y Xerez DFC, en descenso

Xerez CD y Xerez DFC han iniciado la temporada en el Grupo 4 de Segunda RFEF con sendas derrotas. Los de Diego Galiano perdían el sábado en el Manuel Polinario por dos goles a uno, recibiendo el segundo tanto en el último minuto cuando ya saboreaban un punto que hubiera puesto fin a la maldición de los xerecistas en el campo pontanés. No fue así y el gol de Ismael García en un claro error defensivo de los azulinos dejaba al Deportivo sin botín.

Por su lado, el cuadro de Antonio Fernández tampoco pudo sumar en su estreno en Chapín frente a la Deportiva Minera. Ilias Charid adelantaba a los xerecistas a los tres minutos de partido, pero el equipo de Checa remontaba antes del descanso, primero en una acción a balón parado y el 1-2 justo antes del descanso tras un error de Perales, a quien se le escapó el balón tras chocar con su compañero Mauro Lucero. El meta ha sido el principal señalado por los aficionados tras el encuentro. El 1-3 definitivo lo materializaba Javi Vera a poco de comenzar la segunda mitad.

Con estos resultados, tanto Xerez CD como Xerez DFC ocupan puestos de descenso, una posición meramente provisional ya que la temporada no ha hecho sino comenzar, aunque los dos equipos jerezanos esperaban iniciar el curso con buen pie. El Deportivo recibe el próximo domingo al Atlético Antoniano en Chapín, aunque antes tiene partido de Copa RFEF en Molina de Segura, mientras que el XDFC tiene que afrontar la salida a Totana, localidad en la que debe jugar La Unión como local por imperativo de la RFEF.

La jornada

La Deportiva Minera de Checa es el primer líder de la categoría gracias a su victoria en Chapín, empatado a puntos con otros cinco equipos. Recreativo de Huelva y UD Melila, dos claros favoritos al ascenso directo, empezaron la temporada sumando los trespuntos, los onubenses ganando en casa del Almería B y los del Álvarez Claro superando a un rival directo como es el UCAM Murcia. El Extremadura remontó un 0-2 en contra al Atlético Malacitano y el Águilas se impuso al Yeclano (2-1) en el derbi comarcal con dos goles en los primeros tres minutos de partido.

Estepona y Linares, dos aspirantes al play-off de ascenso, iniciaron la competición en el otro partido disputado el sábado con un empate a uno, mientras que saldaron igualmente en igualada, pero sin goles, Lorca Deportiva y Real Jaén y Antoniano y La Unión.

En esta primera jornada se han anotado 21 goles, Deportiva Minera y Extremadura han sido los equipos más certeros con tres tantos, mientras que seis equipos dejaron la portería a cero: Recreativo, Melilla, Antoniano, La Unión, Lorca y Jaén. Malagueño y Xerez DFC son las escuadras más goleadas (3).

Se han mostrado un total de 47 tarjetas amarillas en los nueve primeros partidos, así como una roja directa, al jugador del Atlético Malagueño Otunenche, y una doble amarilla a José David, del Extremadura, curiosamente ambas expulsiones en el mismo partido. También resultaron expulsados los segundos entrenadores del Yeclano, Víctor Manuel Burdalo, y del Estepona, Sergio Martínez.

Los resultados fueron:

Resultados

Clasificación