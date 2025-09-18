Aviso amarillo
El ESF ha vuelto a conseguir un podio en una competición internacional de rescate vertical.
El ESF ha vuelto a conseguir un podio en una competición internacional de rescate vertical.

El Rope's Rescue de Bélgica, en imágenes

La competición de rescate vertical ha supuesto un nuevo podio para el equipo Sin Fronteras formado por integrantes de Jerez

Segunda plaza del Espeleosocorro Sin Fronteras en Bélgica

18 de septiembre 2025 - 09:31

Imágenes del Rope's Rescue belga
