Aviso amarillo
Jerez alcanzará hoy los 38º
El ESF ha vuelto a conseguir un podio en una competición internacional de rescate vertical.
El Rope's Rescue de Bélgica, en imágenes
La competición de rescate vertical ha supuesto un nuevo podio para el equipo Sin Fronteras formado por integrantes de Jerez
Segunda plaza del Espeleosocorro Sin Fronteras en Bélgica
1/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
2/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
3/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
4/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
5/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
6/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
7/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
8/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
9/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
10/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
11/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
12/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
13/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
14/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
15/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
16/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
17/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
18/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
19/19
Imágenes del Rope's Rescue belga
