Segunda plaza para el Espeleosocorro Sin Fronteras en Bélgica

El equipo Espeleosocorro Sin Fronteras formado por Pepe Merino, Emilio Rodríguez, Alonso Codes, Alejandro Pérez, Paco Mariscal y Bernardo Orihuela, se ha alzado con la segunda posición en el prestigioso campeonato de rescate vertical por cuerdas Rope's Rescue celebrado en Bélgica. La competición ha consistido en la realización de ocho rescates de alta dificultad. El equipo ESF empleó 15 horas en completar los ocho rescates de la prueba, comenzando de madrugada y acabando a media tarde sin apenas tiempo para descansar.

Los escenarios para los rescates fueron muy diversos, combinando zonas en el medio natural con otros urbanos. En los ejercicios nocturnos destacaron los que implicaron rescatar a heridos en ríos, atrapados en grandes puentes o el rescate en espacios confinados. Durante el día, se combinaron maniobras que hacían fundamental el acceso a las víctimas con un bote neumático, ascender por grandes árboles, hacer complicados rescates bajo las estructuras de puentes metálicos o cruzar a una víctima por todo lo ancho de un río a través de cuerdas simulando una crecida.

El equipo Espeleosocorro Sin Fronteras, con varios jerezanos entre sus filas, logró realizar todos los rescates de forma segura y operativa, marcando el mejor tiempo total de intervención. Este equipo, configurado por espeleosocorristas voluntarios, puede plantearse participar en estos grandes eventos gracias al apoyo de colaboradores y patrocinadores como son La Línea Vertical, Encorda2, Rodcle, Bazar Juvenil, Humaventura, Tuur Aventure Experts, Rótulos Palma, Comercial del Motor y Selling Motor Green Action.

El próximo reto los llevará a Chile donde se celebrará el Grimpday Sudamérica. El evento internacional de rescate vertical más importante del continente y en el que el pasado año el ESF consiguió también ser subcampeón.