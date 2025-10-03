El Rugby Unión Xerez inicia la liga este sábado ante el CR Badajoz

La Pradera de Chapín, que desde hace casi cuatro años lleva el nombre de Laura Delgado 'Bimba', exinternacional absoluta y capitana de la selección española de rubgy, acoge este sábado el primer partido de la temporada para el Rugby Unión Xerez de categoría M18. El 'quince del caballo' se mide al CR Badajoz en esta cita inaugural de la Segunda División, encuentro que va a arrancar a las 12:30 del mediodía con el arbitraje de Gonzalo Olías Gómez-Millán.

El equipo jerezano lleva varias semanas realizando la pretemporada en las instalaciones de Chapín y ya está listo para iniciar la competición ante los pacenses, frente a los que quieren sumar el primer triunfo de la temporada. El Grupo 1 de la Segunda División M18 está compuesto por otros tres equipos: Rugby Mairena, San Roque y Real Ciencias B. Los dos primeros se miden también este sábado, mientras que el equipo sevillano descansa este fin de semana.

En el Grupo 2, que coge la parte orienta de Andalucía, sólo hay cuatro escuadras: Unión Rugby Almería, Academia Kubota Jaén, Escoriones Armilla y Fuengirola.

El club jerezano tiene prevista una reunión este próximo lunes con el nuevo delegado de Deportes, Tomás Sampalo, para tratar varios temas, entre ellos la mala conservación del terreno de juego donde se disputan los encuentros del Unión Rugby Xerez.