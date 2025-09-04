San Sebastián acoge el premio Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar

El Hipódromo de San Sebastián acoge este viernes 5 de septiembre la decimocuarta y penúltima jornada de carreras de caballos de la temporada de verano, con cinco carreras en el programa, entre ellas la dedicada a la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Será la cuarta carrera del programa, valedera para la Lototurf, en la que participarán diez caballos que tendrán que completar un recorrido de 1.400 metros. La cuantía económica del premio asciende a 7.875 euros a repartir entre los cuatro primeros clasificados. Entre los participantes se encuentran los favoritos Haya Taal, de la cuadra Caño Quebrado y la monta del portugués Ricardo Sousa, Lord Larache, de la cuadra Belén, montado por Alejandro Gutiérrez y Araka la Kana, de la cuadra Odisea, que correrá con la monta de Vaclav Janacek.

No es la primera vez que San Sebastián dedica un premio a la entidad hípica sanluqueña. Lo ha venido haciendo prácticamente en los últimos años dentro de su temporada de verano, al igual que la Real Sociedad de Carreras, que el pasado 7 de agosto incluyó en su programa del tercer día una prueba denominada premio Hipódromo de San Sebastián, poniendo en valor de esta manera las buenas relaciones existentes entre ambas sociedades organizadoras de carreras.

La jornada de este viernes se completa con los premios Hipódromo de Son Pardo, Hipódromo de la Teste de Buch, Hipódromo de La Zarzuela y Gran Hipódromo de Andalucía.