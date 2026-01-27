Segunda derrota en Liga del Baloncesto Xerez CD

La de Trini Bou pierden 71-60 ante el Cajasol Córdoba en un duelo igualado que se decide por el mayor acierto de las locales en el tramo final

El Xerez Baloncesto vence al Estepona y se mantiene como líder sólido

El Baloncesto Xerez CD sufrió en Córdoba la segunda derrota de la temporada.
El Baloncesto Xerez CD sufrió en Córdoba la segunda derrota de la temporada.

27 de enero 2026 - 13:23

El Xerez Club Deportivo Baloncesto encajó en Córdoba la segunda derrota de la temporada tras caer por 71-60 ante el Cajasol Córdoba CB en un encuentro exigente y físico que puso a prueba el carácter del líder de la categoría. Pese al resultado adverso, el equipo dirigido por Trinidad Bou Estrada volvió a dejar muestras claras de su identidad competitiva y de por qué continúa siendo una de las referencias de la N1 Femenina.

El partido comenzó con un alto ritmo impuesto por el conjunto local, que aprovechó su acierto exterior y su mayor continuidad ofensiva para abrir las primeras ventajas. El Xerez, algo impreciso en los primeros compases, no terminó de encontrar fluidez en ataque, pero se mantuvo en el partido gracias a su trabajo defensivo y al control del rebote en momentos clave.

Con el paso de los minutos, el equipo xerecista fue creciendo desde la intensidad, ajustando líneas y encontrando mejores situaciones ofensivas. Alejandra Linares fue nuevamente el faro del equipo, lideró al conjunto con una actuación sobresaliente: 19 puntos, presencia constante y liderazgo en los momentos más delicados del encuentro, asumiendo responsabilidades y marcando el camino al resto del grupo.

Junto a ella, volvió a destacar el trabajo interior de Carolina Castro, que firmó un partido muy completo con 9 puntos y 11 rebotes, imponiendo carácter en la pintura y sosteniendo al equipo en los momentos de mayor exigencia física. El esfuerzo colectivo permitió al Xerez mantenerse con opciones durante buena parte del encuentro, llegando a reducir diferencias y obligando al rival a no bajar la guardia en ningún momento.

Sin embargo, el mayor acierto local en los momentos decisivos y algunos errores puntuales en ataque acabaron decantando el choque a favor de Cajasol Córdoba, que supo gestionar mejor los últimos minutos. Pese a ello, el Xerez nunca perdió la cara al partido y compitió hasta el final, dejando una imagen de equipo sólido, comprometido y con ambición intacta.

Esta derrota, lejos de generar dudas, refuerza el crecimiento del grupo y sirve como aprendizaje en una temporada larga y exigente. El Xerez Club Deportivo Baloncesto mantiene intactos sus objetivos y su condición de aspirante, con un bloque unido, competitivo y con recursos para reaccionar, aunque perderá su condición de líder si el Náutico vence el partido que tiene pendiente contra el Gines.

También te puede interesar

Lo último

stats