Segunda derrota en Liga del Baloncesto Xerez CD

El Xerez Club Deportivo Baloncesto encajó en Córdoba la segunda derrota de la temporada tras caer por 71-60 ante el Cajasol Córdoba CB en un encuentro exigente y físico que puso a prueba el carácter del líder de la categoría. Pese al resultado adverso, el equipo dirigido por Trinidad Bou Estrada volvió a dejar muestras claras de su identidad competitiva y de por qué continúa siendo una de las referencias de la N1 Femenina.

El partido comenzó con un alto ritmo impuesto por el conjunto local, que aprovechó su acierto exterior y su mayor continuidad ofensiva para abrir las primeras ventajas. El Xerez, algo impreciso en los primeros compases, no terminó de encontrar fluidez en ataque, pero se mantuvo en el partido gracias a su trabajo defensivo y al control del rebote en momentos clave.

Con el paso de los minutos, el equipo xerecista fue creciendo desde la intensidad, ajustando líneas y encontrando mejores situaciones ofensivas. Alejandra Linares fue nuevamente el faro del equipo, lideró al conjunto con una actuación sobresaliente: 19 puntos, presencia constante y liderazgo en los momentos más delicados del encuentro, asumiendo responsabilidades y marcando el camino al resto del grupo.

Junto a ella, volvió a destacar el trabajo interior de Carolina Castro, que firmó un partido muy completo con 9 puntos y 11 rebotes, imponiendo carácter en la pintura y sosteniendo al equipo en los momentos de mayor exigencia física. El esfuerzo colectivo permitió al Xerez mantenerse con opciones durante buena parte del encuentro, llegando a reducir diferencias y obligando al rival a no bajar la guardia en ningún momento.

Sin embargo, el mayor acierto local en los momentos decisivos y algunos errores puntuales en ataque acabaron decantando el choque a favor de Cajasol Córdoba, que supo gestionar mejor los últimos minutos. Pese a ello, el Xerez nunca perdió la cara al partido y compitió hasta el final, dejando una imagen de equipo sólido, comprometido y con ambición intacta.

Esta derrota, lejos de generar dudas, refuerza el crecimiento del grupo y sirve como aprendizaje en una temporada larga y exigente. El Xerez Club Deportivo Baloncesto mantiene intactos sus objetivos y su condición de aspirante, con un bloque unido, competitivo y con recursos para reaccionar, aunque perderá su condición de líder si el Náutico vence el partido que tiene pendiente contra el Gines.