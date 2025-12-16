Sexto triunfo consecutivo del UB Jerez masculino de la Liga Provincial (63-44)

Otro paso al frente del UB Jerez sénior masculino de la Liga Provincial. Los jerezanos se han impuesto en el Palacio de Deportes de Chapín al CD San Felipe Neri en la séptima jornada por un claro 63-44 y cuentan sus encuentros por triunfos desde que arrancó la competición.

Tras el salto inicial, el UB Jerez se adelantó en el marcador con un parcial de 8-0, se relajó y perdió la buena dinámica, permitiendo a los rivales mantenerse en el partido al final del primer cuarto. El segundo fue mejor para los de negro, que apretaron y consiguieron una cómoda distancia en el marcador para marcharse a vestuarios con una ventaja de 17 puntos.

La segunda parte careció de intensidad por parte de ambos equipos, con un juego muy lento, muchas pérdidas de balón y fallos constantes. Finalmente, a pesar de haber perdido el parcial del último período, los jerezanos conseguían su sexta victoria consecutiva con un resultado final de 63-44.

Los mejores valorados del UB Jerez fueron Hugo Núñez (14 de valoración), Pablo 'Griffin' Cortés (13) y Pablo Suárez (10).