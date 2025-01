El Xerez Toyota no debe fallar en su visita al Social Energy Alcalá

Borrón y cuenta nueva. El Xerez Toyota Nimauto, tras empatar a uno la pasada jornada en el Ruiz-Mateos ante el Jaén Paraíso Interior B, ya ha pasado página y está centrado en el encuentro de esta 18ª jornada de liga del Grupo 5 de Segunda B que le medirá este domingo (13:00) al Social Energy Alcalá en el pabellón Domingo Plácido Fernández Viagas en una cita que deben sacar adelante por la diferencia de potencial entre una escuadra y otra a día de hoy en la tabla y a todos los niveles. y Los xerecistas perdieron una plaza en la clasificación y son terceros con los mismos 37 puntos que Oleoinnova Mengibar FS, y los alcalareños, decimosegundos con 17 y con cinco derrotas consecutivas.

Los de Isco, de todos modos, no se fían de un rival que ya esta temporada les apeó de la Copa del Rey tras imponerse en el Ruiz-Mateos por 3-4 después de ir perdiendo por 3-0 y que en la primera vuelta cayó por 8-5 en una cita los xerecistas dominaron y en la que brindaron a sus aficionados un buen nivel de juego.

El entrenador del cuadro xerecista admite que "Social Energy Alcalá no atraviesa un buen momento deportivo, incluso roza los puestos de descenso, pero es un equipo que en temporadas anteriores siempre ha estado luchando por jugar el play-off o lo ha jugado. Esta temporada ha tenido problemas para configurar su plantilla y parece que le está pasando un poquillo de factura. No obstante, tiene jugadores de calidad, veteranos, mezclados con otros jóvenes de la zona de Sevilla. Es un equipo peligroso porque siempre contra nosotros es un partido especial, siempre ha habido rivalidad sana, con partidos muy disputados. En las últimas campañas, además, siempre ha contado con jugadores jerezanos en sus filas y aún tienen alguno".

El Xerez Toyota Nimauto, de todos modos, viaja con "el objetivo de romper esta pequeña racha no negativa, pero sí no tan buena de resultados. Con la derrota de Córdoba y los dos empates, que no nos han dejado satisfechos del todo porque el equipo hizo méritos para más, hay que seguir trabajando. Es momento de corregir errores, de ver todo lo que hacemos bien y lo que tenemos que mejorar. La semana de entrenamientos, aunque algunos jugadores arrastran molestias y otros no han podido venir por problemas laborales, se ha completado bien. El ritmo del equipo es bueno y, en principio, solo vamos con la baja de Andresito, que sigue sin recuperarse".

Bajo su punto de vista, su equipo tiene "muchas ganas de ir a Alcalá a por los tres puntos para iniciar una rachita buena de resultados para mantenernos arriba en la tabla e incluso poder escalar algún puesto en las próximas semanas"·