Suspendidos los partidos del CTM Jerez por el temporal que azota Andalucía

La Federación Española de Tenis de Mesa ha suspendido los partidos que el CTM Jerez tenía que afrontar este fin de semana, en concreto los compromisos del equipo masculino de División de Honor, que tenía que desplazarse hasta tierras granadinas para enfrentarse al Vegas del Genil y jiennenses (jugaba ante Alcalá la Real y Linares), y el del Primera Nacional, que debía recibir al Labradores de Sevilla.

Como era de esperar, la RFETM ha atendido a las recomendaciones de las autoridades, que recomiendan evitar los desplazamientos entre provincias de Andalucía a causa de la borrasca Leonardo que todavía se deja sentir en toda la región, y de la borrasca Marta, un nuevo frente que entra por el oesta la madrugada del sábado 7 de febrero.

La Federación Andaluza de Baloncesto también ha suspendido la jornada en las ligas que organiza, afectando a los partidos del Baloncesto Xerez y UB Jerez, equipos que militan en la N1 Femenina. "La Federación Andaluza de Baloncesto informa de la suspensión de todos los partidos oficiales de categoría provincial previstos para la jornada que se disputará los días 6, 7 y 8 de febrero de 2026, en todas las provincias andaluzas, debido a la situación de Alerta Naranja decretada por la AEMET. La suspensión se extiende igualmente a todos los encuentros correspondientes a la competición Primera Nacional N1", explicaba la FAB en un comunicado.

"La decisión ha sido adoptada atendiendo a criterios de seguridad, con el fin de garantizar la protección de jugadores y jugadoras, árbitros, oficiales, entrenadores, familiares y personal de los clubes, ante unas condiciones meteorológicas que impiden el normal desarrollo de la competición. La FAB informará en el menor plazo posible sobre la nueva programación de los encuentros suspendidos. Desde la Federación agradecemos la colaboración y comprensión de clubes, delegaciones provinciales, estamentos arbitrales, entrenadores y familias ante esta circunstancia excepcional".