Triple compromiso del CTM Jerez masculino ante Alcalá, Vegas del Genil y Linares

El Club de Tenis de Mesa Jerez afronta un nuevo fin de semana cargado de compromisos en distintas categorías, con desplazamientos exigentes y varios encuentros en casa que prometen buen espectáculo para los aficionados. En la División de Honor Masculina (DHM), el equipo jerezano tendrá una agenda especialmente exigente con tres enfrentamientos. El primero llegará el sábado 7 a las 11:00 en Alcalá la Real, una salida siempre complicada ante un rival que suele hacerse fuerte en su pista. Ese mismo día, a las 17:00, deberá afrontar un nuevo desplazamiento, esta vez a Vegas del Genil, en otro duelo que pondrá a prueba la regularidad del equipo. El fin de semana en DHM se cerrará el domingo 8 a las 11:00 con la visita a Linares, una cancha históricamente competitiva y donde cada punto suele disputarse al máximo.

En la Primera Masculina, el CTM Jerez disputará su partido el sábado 7 a las 17:00 en casa contra el Labradores, en un encuentro que se presenta igualado y en el que los jerezanos buscarán mantener buenas sensaciones. La Liga Andalucía también tendrá protagonismo. Por un lado, el equipo del Chematm, que actúa como local, jugará el sábado a las 10:00 frente a Barbate, un duelo importante para seguir sumando en la clasificación. A la misma hora, el conjunto patrocinado por Maxcolchón se desplazará a Sevilla para enfrentarse al Híspalis, en un partido que exigirá concentración desde el primer momento.

En la Superdivisión Andaluza, la jornada presenta varios encuentros interesantes. El Goframa recibirá en casa a Tartessos de Sanlúcar el sábado a las 10:00, mientras que el Mesón Alcazaba también ejercerá de local frente a El Puerto, en otro choque que se prevé disputado. Por la tarde, a las 17:00, el equipo Plus Asesores se desplazará a Cádiz para medirse al Bahía de Cádiz, cerrando así una jornada muy completa para la entidad.