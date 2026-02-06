Suspendidos los partidos del Xerez Toyota y del Guadalcacín FSF

Manu Orellana iba a ser baja para el encuentro contra el Pinatar B.

La sección de fútbol sala de la RFEF ha suspendido tres partidos de la Primera División femenina, entre ellos el que tenía que jugar el Guadalcacín FSF en casa contra el Les Corts, y siete de Segunda División B masculina, entre ellos el Pinatar B-Xerez Toyota Nimauto. La decisión de la RFEF se ha conocida ya avanzada la sobremesa atendiendo a los problemas que ha provocado la borrasca Leonardo y a los que se esperan por otro frente que entra en la península este sábado. La Federación da hasta de plazo hasta el 10 de febrero a los clubes para que acuerden una nueva fecha.

De este modo, en Primera División quedan suspendidos los partidos:

Guadalcacín FSF - Les Corts

Melilla Torreblanca - Alcorcón

Castro Bloques Cando - El Torcal

Los encuentros que sí se van a jugar son:

Roldán - Ceuta

Burela - Penya Esplugues

Chiloeches - Poio

Futsi Navalcarnero - Ourense

Móstoles - Alcantarilla

Y en Segunda División B, los siguientes encuentros:

Pinatar B - Xerez Toyota Nimauto

Córdoba B - Virgili Cádiz

Alcalá - Mengíbar

Alchoyano - Melilla

Heredia Málaga - Bujalance

Los Rosales - Malacitano

Jumilla - Sima Granada

Sí se va a disputar ElPozo B - Nawter Blanca.