Suspendidos los partidos del Xerez Toyota y del Guadalcacín FSF
La RFEF suspende tres encuentros en la Primera División femenina y siete en Segunda División B masculina
Trabajada remontada del Xerez Toyota Nimauto
La sección de fútbol sala de la RFEF ha suspendido tres partidos de la Primera División femenina, entre ellos el que tenía que jugar el Guadalcacín FSF en casa contra el Les Corts, y siete de Segunda División B masculina, entre ellos el Pinatar B-Xerez Toyota Nimauto. La decisión de la RFEF se ha conocida ya avanzada la sobremesa atendiendo a los problemas que ha provocado la borrasca Leonardo y a los que se esperan por otro frente que entra en la península este sábado. La Federación da hasta de plazo hasta el 10 de febrero a los clubes para que acuerden una nueva fecha.
De este modo, en Primera División quedan suspendidos los partidos:
- Guadalcacín FSF - Les Corts
- Melilla Torreblanca - Alcorcón
- Castro Bloques Cando - El Torcal
Los encuentros que sí se van a jugar son:
- Roldán - Ceuta
- Burela - Penya Esplugues
- Chiloeches - Poio
- Futsi Navalcarnero - Ourense
- Móstoles - Alcantarilla
Y en Segunda División B, los siguientes encuentros:
- Pinatar B - Xerez Toyota Nimauto
- Córdoba B - Virgili Cádiz
- Alcalá - Mengíbar
- Alchoyano - Melilla
- Heredia Málaga - Bujalance
- Los Rosales - Malacitano
- Jumilla - Sima Granada
Sí se va a disputar ElPozo B - Nawter Blanca.
