Trabajada remontada del Xerez Toyota Nimauto que consolida su segundo puesto

El Xerez Toyota Nimauto doblegó en un partido emocionante hasta el final al Nawter Blanca FS, un equipo que como ya avisó Isco Torres, no demostró el lugar que ostenta en la clasificación. El cuadro cordobés se mostró como rival bien trabajado y puso las cosas muy difíciles a los locales en el Ruiz Mateos.

El duelo empezó bien, aunque pese a las ocasiones iniciales del conjunto cordobés, a las que respondió bien Caco, fue el Xerez Toyota quien se puso por delante. Lo hizo por partida doble con tantos que auguraban un partido tranquilo. Jorge en una buena acción personal adelantó a su equipo y minutos más tarde, anotó Buendía, que antes ya había mandado un balón al palo. Antes del descanso, Javi Martínez recortó distancias para los visitantes tras una buena jugada colectiva.

Tras la reanudación, fueron de nuevo los cordobeses quienes dieron primero, gracias a un gol de Álvaro en un error en la salida de balón de los de Isco Torres. La réplica llegó por medio de Buendía, aprovechando una buena acción xerecista jugando con portero-jugador. Sin embargo, un error defensivo jugando con cindo condenó apenas unos segundos después, a los locales. Esta vez fue Jorge quien se aprovechó del fallo. La historia se repitió en el 3-4, y Javi Martínez, en su segundo gol del encuentro, ponía por delante por primera vez a los cordobeses.

Cuando peor lo pasaban los jerezanos apareció Buendía para colocar el empate tras un zapatazo de falta directa espectacular. Con el partido abierto, Tote pudo desnivelar la contienda en otra falta que se fue fuera por poco, a lo que respondieron los visitantes con un lanzamiento al palo tras una contra.

En el último minuto, una buena acción defensiva de los de Isco permitió a Manu Orellana robar el balón en su propia área y, con un disparo medido aprovechando que no había portero, hizo el 5-4 definitivo, llevando la locura a las gradas del Ruiz Mateos. Todavía tuvo la afición que sufrir pues a falta de pocos segundos para el final, Caco sacó un gol cantado que evitaba el empate cordobés.

Isco Tores

Isco Torres confesó al término del partido que "nos ha costado mucho en la primera parte, no hemos estado como otras veces". "Sabíamos que era un rival difícil, con calidad y que no eso no se refleja en la clasificación. Teníamos claro que iba ser complicado", añadió.

El técnico isleño echó en falta "la intensidad de casa, y en la segunda parte hemos tenido que echar mano del 5 contra 4. Hemos sufrido hasta el final, pero logramos tres puntos que saben muy bien y esto al final cuenta. Estamos de enhorabuena porque, aunque no hemos tenido buen juego ni intensidad, sí que hemos tenido acierto de cara a gol en los últimos momentos".