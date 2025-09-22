El técnico del Xerez Toyota, satisfecho por cerrar las dudas

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, acabó contento tras la victoria de su equipo en Bujalance, la primera de la temporada que aclaró el panorama de los azulinos tras un comienzo titubeante después de empatar con el Alchoyano en el debut liguero y caer eliminado por un rival de inferior categoría en la Copa del Rey. Torres valoraba el triunfo "en una pista que siempre es complicada, en un partido muy disputado, que supimos manejar bien desde el inicio".

El técnico isleño vio a su equipo "muy serio, intentando minimizar al máximo los errores, no sólo en defensa, sino también a nivel ofensivo, que quizás es lo que nos estaba lastrando un poquito más. Quizás esas pérdidas en ataque son las que nos estaban haciendo más daño, ya que los equipos nos estaban corriendo a la contra y el equipo estaba tardando en reaccionar. En ese sentido, lo primero que hicimos fue minimizar al máximo las pérdidas, intentar no jugar balones que no te suponen ningún beneficio, todo lo contrario".

Así que se queda con "la lectura fue positiva, el equipo se comportó muy bien, salvo cuando nos colocamos 2-6 en el marcador, donde ahí concedimos algunas facilidades y el rival aprovechó ese empuje en ese momento para acercarse en el marcador, pero el equipo reaccionó bien. Fuimos siempre por delante en el marcador y eso fue muy importante para nuestra confianza, nos dio más fuerza para seguir creyendo en todo momento, y es lo que necesitamos ahora, creer en nosotros mismos, ir engranando todas las piezas que se han ido uniendo este año al grupo, que los jugadores nuevos se vayan adaptando",

Para terminar, comentaba que "me gustó el comportamiento del equipo, necesitábamos una victoria así y son tres puntos que nos dan confianza para seguir creyendo en nuestro trabajo. Afrontamos el próximo partido en casa con la ilusión de seguir con esta dinámica, mejorando nuestro juego y es lo que vamos a tratar de hacer durante la semana, trabajar en esto, trabajar en lo deportivo, en lo mental y yo creo que el equipo está preparado para seguir creciendo y para empezar a darle alegría a nuestra afición".