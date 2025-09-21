El Xerez Toyota Nimauto se estrena en Bujalance (6-9)

El Xerez Toyota Nimauto ha estrenado el casillero de victorias venciendo 6-9 en la difícil pista del Bujalance de Córdoba. Los de Isco Torres llegaban al choque después del tropiezo en el Ruiz-Mateos contra el Alchoyano, con el que no pasaron del empate, y del descalabro en Copa del Rey frente a La Palma onubense, un Tercera División que endosó 7 goles a los azulinos, a los que lógicamente apeó de la competición a las primeras de cambio.

Afrontaba por tanto el Toyota Nimauto el envite en Bujalance con urgencias tempranas, más si cabe por el juego y las sensaciones mostradas en los dos primeros partidos oficiales de la temporada. Tras el encuentro, que estuvo muy igualado y con alternativas, el conjunto jerezano alcanza los 4 puntos colocándose en la tercera posición empatado con otros cinco equipos, mientras que el líder es el Mengíbar, el único que ha logrado pleno de triunfos en las dos primeras jornadas disputadas.

Tote fue el jugador más destacado de los xerecistas, autor de cuatro de los nueve tantos de su equipo, acompañado por los dobletes de Joselito y Álex Constantino. La novena unidad la hacía Chicho. El Toyota se adelantaba en el marcador nada más comenzar el encuentro con una acción culminada por Tote, aunque el Bujalance igualaba la contienda a renglón seguido por medio de Solano. El ritmo era frenético en los primeros instantes del encuentro y Joselito ponía su firma al 1-2 a los 3 minutos de un choque que arrancó con mucho acierto.

Clasificación

Álvaro volvía a empatar a los 6' de juego, pero el Xerez Toyota dio un paso adelante, afianzó la defensa y Tote y Joselito se encargaron de que el encuentro llegase al descanso con ventaja jerezana (2-4). En la reanudación, Tote ponía tres goles de distancia para el Toyota, recortó distancias Rafa Delgado y Constantino colocaba el 3-6 a falta de 12 minutos aprovechando una superioridad numérica por la doble amarilla a Solano. Llegó entonces la reacción en cadena de los locales que, en cuestión de dos minutos, empataban el encuentro a seis.

Aparecieron los nervios, Isco pidió tiempo muerto y su equipo se recomponía justo a tiempo para hacer el 6-7, obra de Constantino. Bujalance pasó a jugar de cinco en el tramo final intentando empatar el encuentro y salvar un punto, pero el Toyota se defendió bien y no sólo aguantó el resultado, sino que lo amplió hasta el 6-9 definitivo con los tantos de Chicho y Tote.

Resultados

Los xerecistas recibirán el próximo sábado en el Ruiz-Mateos (19:30) al Córdoba B, equipo que esta jornada caía 4-1 en casa del Alchoyano del jerezano Jesús Azurmendi, un recién ascendido que ha iniciado la temporada con muy buen pie, invicto y con 4 puntos en el casillero. Los de la capital califa, por su lado, tienen 3 unidades y están situados en mitad de la tabla.