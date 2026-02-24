El técnico del Xerez Toyota, "satisfecho" con el empate en Cádiz

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota Nimauto, dio por bueno el punto sumado en casa del Cádiz Virgili, que mantiene a su equipo en la segunda plaza con cuatro puntos por delante de los capitalinos y siete con respecto al cuarto, teniendo un partido aún pendiente contra Pinatar B. El técnico diom la enhorabuena a las dos aficiones porque "se han portado de 10 y se ha podido ver un grandísimo partido, un espectáculo".

El entrenador isleño reconocía que "los dos equipos, por momentos, intentaron guardar la ropa, no conceder nada y nos respetamos más de la cuenta. Yo me voy satisfecho por el punto conseguido, mantenemos la distancia, tenemos el golaveraje a favor, la única pena es que habíamos conseguido un gol que prácticamente nos daba la victoria a falta de muy poco, pero ya sabemos cómo es el fútbol sala".

Ahondando en esa jugada a falta de 40 segundos que permitía empatar al Cádiz comentaba que "ellos hacen muy bien la situación de 5 contra 4, han circulado el balón muy bien con saltos, han llegado al fondo y hemos tenido mala fortuna. Pero, el partido se ha trabajado bien, como habíamos hablado durante toda la semana, concediendo poco, tratando de aprovechar las ocasiones que tuviéramos. Virgili venía de un recorrido muy bueno en casa en los últimos partidos y hemos sacado un punto que es valioso para nosotros".

Toca pensar ya en el duelo del sábado contra el Málaga B, un rival que en la primera vuelta derrotaba 6-2 a los jerezanos pese a afrontar el choque como último clasificado. "Toca ahora mismo recuperarnos del esfuerzo de hoy y a pensar en Málaga, un equipo joven, plagado de jugadores que tienen muchísima calidad y además han incorporado ahora un jugador valioso en la categoría como Carlos Villalobos. Es decir, un rival difícil que nos vamos a encontrar el sábado". El encuentro se disputará el día 28 a partir de las 19:15 horas.