La tenista Laura Sambruno recibe el reconocimiento de la alcaldesa de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha recibido, junto al delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, a la tenista jerezana Laura Sambruno y han recibido y destacado de ella "su carácter luchador, el ejemplo de superación diario y el orgullo que es para Jerez tenerla como una de sus deportistas de referencia".

Laura Sambruno, de 32 años, se ha proclamado, entre otros logros, campeona de Andalucía individual femenino de Tenis en Silla de Ruedas (TSR) celebrado en Marbella y subcampeona de Andalucía de dobles mixto, compartiendo equipo con Javier Sánchez, igualmente en la localidad malagueña. Su sueño es participar en una Paralimpiada para lo que debe previamente obtener puntos en torneos ITF de carácter internacional. En este sentido, junto a su marido y entrenador, Moisés Cubiella, ha tomado parte en el Internacional Club Tenis de Oporto, logrando ser campeona individual del cuadro B. Igualmente, figura entre sus próximos objetivos la disputa de un 'Grand Slam'.

Laura Sambruno empezó a practicar tenis adaptado como entrenamiento en enero de 2024 y en marzo disputó su primer torneo competitivo de esta modalidad para personas con discapacidad. Previamente había pertenecido al Club Natación Jerez (1998 a 2011) y también había jugado al fútbol-sala en el Guadalcacín 10-12, siendo la máxima goleadora en 2012. Y también había sido jugadora de tenis de 2000 a 2012, así como jugadora de pádel de 2010 a 2012. Perteneció asimismo al Jerez Natación Máster. Un accidente fatídico en moto cambió su vida a los 19 años.

Laura Sambruno es instructora regional de tenis, tiene además formación en 'coaching deportivo' y 'gestión de instalaciones' y debido al agravamiento de su lesión se quedó en puertas de completar la formación como monitora nacional de tenis habiendo superado ya la prueba de nivel. Pertenece a la Escuela 'Innovation Tennis & Sports', única en la provincia de Cádiz para tenis adaptado y una de las cuatro existentes en Andalucía junto a las de Sevilla, Linares y Marbella. La escuela tiene su sede en las instalaciones de The Racket Club Chapín ubicadas junto al Complejo Chapín.

La alcaldesa ha remarcado "la valentía y fuerza de Laura Sambruno" y ha mostrado su apoyo desde el Gobierno de Jerez, "además en el contexto de Jerez como referencia de la integración social a través de la cultura deportiva de cara a la Candidatura Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura", y ha destacado "muy positivamente que Jerez tenga en Innovation Tennis & Sports una escuela de tenis para personas con discapacidad, un hecho que dice mucho de nuestra ciudad y del compromiso de Laura y de Moisés con el deporte y sus valores de integración".

En este sentido, la alcaldesa ha invitado al tejido empresarial y deportivo de la ciudad a apoyar en la medida de lo posible a través de patrocinios o colaboración la participación de Laura Sambruno en los distintos torneos, ya que apenas cuenta con financiación para los desplazamientos a los torneos internacionales ITF, que son valederos para su participación en la próxima paralimpiada.

Por su parte, Laura Sambruno ha agradecido a la alcaldesa y al delegado de Deportes "la recepción en el Ayuntamiento, que contribuye a dar visibilidad al tenis adaptado y al proyecto también de la escuela, que es único en la provincia. El día a día no es un camino fácil, a nivel familiar tengo todo el apoyo, y también estoy cumpliendo objetivos en el tenis en silla de ruedas que no me había planteado porque era jugadora de tenis a pie. Ojalá pueda cumplir con el sueño de representar a Jerez y a España en una paralimpiada, y agradezco mucho esta recepción para dar a conocer nuestra situación, los objetivos de la escuela en The Racket Club y la necesaria mirada que hay que tener hacia los deportistas con discapacidad".

Laura Sambruno ha añadido que "me he sentido muy valorada, ha sido una charla muy amena y seguiré luchando por mi objetivo de llegar a la Paralimpiada de Los Ángeles 2028, un objetivo costoso y por ello solicitamos colaboración de patrocinadores".