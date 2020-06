Decididos los títulos de la Copa de Andalucía de Windsurf

La ausencia de viento en la Costa del Sol ha impedido hoy domingo celebrar prueba alguna en la segunda y última jornada de la Copa de Andalucía de Windsurf, que ha reunido este fin de semana en el CN de Fuengirola a más de medio centenar de windsurfistas andaluces. Tras la espera reglamentaria en tierra, el comité de regatas se rendía ante la evidencia y daba por definitivos los resultados del sábado, jornada en la que sí se disputaban cuatro pruebas en las flotas de Techno y Open Foil y tres los Raceboard.

Así las cosas, los nuevos campeones autonómicos son el windsurfista del CN Sevilla Gonzalo Ortiz en la clase Techno Plus (hasta 19 años); Alejandro Arauz, del CN Puerto Sherry, en Techno Sub 17; la joven Arancha Sahuquillo (CN Sevilla) en Techno Sub 15, clase en la que la ganadora absoluta es la melillense Azul Sánchez; Curro Manchón (CN Puerto Sherry) imbatido en Raceboard, y el gaditano Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) en Open Foil.

Completan los diferentes podios los windsurfistas del CN Puerto Sherry Álvaro Tortosa y Manuel Álvarez-Dardet, segundo y tercero respectivamente en Techno Plus, mientras en Sub 17 el segundo y tercer puesto son para Lucía García Cubillana y Antonio Cueto, ambos pertenecientes al equipo del CN Sevilla, y junto a Sánchez y Sahuquillo, sube al tercer cajón la también melillense Aitana Duarte. En esta clase el podio autonómico lo completan Jaime Aragón (CN Puerto Sherry) y Blanca Cueto (CN Sevilla) desde el cuarto y quinto puesto absoluto.

En la clase Raceboard comparten podio con Curro Manchón (CN Puerto Sherry) por este orden, Jaime Andrés y Álvaro Rivera, ambos deportistas representando al CV Valdelagrana. Por último también se confirma la victoria del gaditano Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) en Open Foil, seguido del ucraniano representante del RCN de Algeciras, Maksim Oberemko y el portuense Juan Manuel Moreno (Vistahermosa)