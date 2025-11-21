El XI Torneo Gran Solera de Rugby, este sábado en la Pradera de Jerez

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, junto al presidente del club Unión Rugby Jerez, Pablo Vallejo, han presentado el XI Torneo Gran Solera de Rugby que se disputará el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 11 horas, en la Pradera Laura Delgado ‘Bimba’ del Complejo Municipal de Deportes de Chapín. Cinco equipos se darán cita en este torneo: Club Rugby Badajoz, Unión Rugby Jerez, Costa Barbarians, Rugby Nomads y Veteranos CAR Sevilla Amigos del Rugby.

En la presentación del torneo, Tomás Sampalo ha anunciado que el Ayuntamiento trabaja en un proyecto de mejora de las instalaciones de rugby. "Tenemos un compromiso con el rugby y estamos trabajando para cumplirlo" y ha recordado que "el Unión Rugby Jerez es club histórico que aporta muchísimo a nivel deportivo y de educación de jóvenes”.

Respecto al torneo, el delegado ha asegurado que el espectáculo deportivo está garantizado. "El rugby es un deporte con un gran arraigo en la ciudad y seguro que vamos a disfrutar de una disputada competición porque los jugadores tienen una sana rivalidad".

Pablo Vallejo ha expuesto la importancia que tiene este torneo para muchos jugadores de rugby. “Este torneo de veteranos nos permite recordar todas aquellas aventuras que hemos tenido durante nuestros años de rugby. El torneo reúne a jugadores veteranos de Jerez, Sevilla y de varios lugares de España (Rugby Nomads).

El XI Torneo Gran Solera de Rugby dará comienzo con un brindis de oloroso de Jerez. Cuando termine celebraremos el tercer tiempo en la Bodega Dios Baco", ha explicado Pablo Vallejo.