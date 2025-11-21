El primer Torneo ShePlays convierte a Jerez en la capital del fútbol femenino

Jerez , Arcos y Sanlúcar van a acoger desde este jueves 27 de noviembre la primera edición del Torneo ShePlays de selecciones femeninas absolutas de fútbol que se va a desarrollar en los estadios de Chapín, El Palmar y Antonio Gallardo con la participación de Suiza, Bélgica, Ucrania, China, Escocia, Gales, Austria, Finlandia y Corea del Sur. La gala de presentación del torneo tendrá lugar el próximo 25 de noviembre en las Bodegas Tío Pepe a las 16.30 horas bajo la conducción de Irati Vidal, periodista de DAZN, Radio Marca y Teledeporte, entre otros.

En esta edición inaugural, participarán algunas de las selecciones que formaron parte de la pasada Eurocopa celebra en Suiza, como la propia selección helvética, Finlandia, Bélgica o Gales, así como la vigente campeona de la Copa Asiática: China. Los partidos tendrán lugar en varias localizaciones: el estadio de Chapín (Jerez de la Frontera), el Antonio Gallardo (Arcos de la Frontera) y el de El Palmar (Sanlúcar de Barrameda). Además, se disputará un encuentro en la Ciudad Deportiva Fundación Málaga Club de Fútbol (Málaga).

Respecto a los horarios, los partidos se celebrarán en dos franjas: a las 12:00 y a las 19:00 horas, contando con entrada gratuita para todos los aficionados y los partidos también se podrán seguir, en directo, a través de la plataforma Solidsport, en el canal oficial de ShePlays.

El Antonio Gallardo de Arcos acogerá el partido inaugural entre las selecciones de Finlandia y Austria, partido que se disputará el 27 de noviembre a las siete de la tarde. El resto de encuentros serán los siguientes:

28 de noviembre (Estadio Chapín)

12:00 h: Ucrania vs. Escocia

19:00 h: Suiza vs. Bélgica

28 de noviembre (Ciudad Deportiva Fundación Málaga Club de Fútbol)

19:00 h: Corea del Sur - Gales

1 de diciembre (Estadio El Palmar)

12:00 h: Austria vs. Ucrania

19:00 h: Bélgica vs. Finlandia

2 de diciembre (Estadio Chapín)