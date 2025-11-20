Guadalcacín FSF- Xerez DFC Genuine: goleda a la inclusión

El Guadalcacín FSF, que no volverá a la competición hasta el próximo mes de diciembre por la disputa del Mundial Femenino de fútbol sala en Filipinas en el que España participa, ha vuelto a dar muestras de que es algo más que un club. El equipo femenino de Primera División sala ha disputado este martes en el pabellón Jerónimo Osorio ante el Xerez DFC Genuine un encuentro promovido por el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz y cuya recaudación ha ido destinada a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer.

El evento resultó una fiesta tanto para las jugadoras de Andrés Sánchez, que mostraron su lado más solidario, como para los jugadores xerecistas, que disfrutaron de su práctica deportiva favorita y de una convivencia con familiares, amigos y aficionados, que demostró que la inclusión y la igualdad son posibles en el deporte.

El partido dejó ver sobre la pista el espíritu de superación que caracteriza a los jugadores con diversidad funcional dentro del ámbito deportivo. Según los organizadores, fue "una tarde para toda la familia, en la que el deporte se convirtió en un puente para conectar, aprender y disfrutar juntos en una experiencia única, llena de energía, compañerismo y valores".