El Torneo de Tenis de Dobles Tierra Blanca arranca con gran éxito de inscripción

El próximo lunes 11 de agosto comienza la fase de grupos del esperado XXII Torneo de Tenis Dobles Tierra Blanca, que se disputa en las excelentes pistas de tierra del Club Nazaret. La clausura del torneo está prevista para el 19 de septiembre, prometiendo unas jornadas llenas de emoción y buen tenis.

Este año, el torneo cuenta con una participación récord, con un total de 104 raquetas inscritas, distribuidas en 42 parejas masculinas y 10 femeninas. La gran afluencia de jugadores refleja el entusiasmo y la pasión por el tenis en el Club Nazaret.