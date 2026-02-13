Tres palistas del CTM Jerez, al Campeonato Estatal Absoluto y de Veteranos

El Club de Tenis de Mesa Jerez afronta un intenso y variado fin de semana de competición, con varios de sus jugadores desplazándose a diferentes puntos de la geografía andaluza y nacional para participar en importantes citas del calendario.

Por un lado, Abril González, Kurt Larson y Félix Rosado viajarán hasta Tarragona, donde disputarán el Campeonato Estatal Absoluto y Veteranos, una prueba que reúne a algunos de los mejores palistas del panorama nacional en sus respectivas categorías y que supone una excelente oportunidad para medir su nivel ante rivales de gran experiencia. Tras la disputa del estatal, Abril disputará el campeonato de España absoluto.

En el ámbito autonómico, Alejandro Galán se desplazará hasta La Rinconada para participar en una nueva prueba del Circuito Andaluz, donde competirá junto a su compañero Antonio Vázquez. Ambos buscarán realizar un buen papel en un torneo siempre exigente y con una amplia participación.

Por su parte, el joven Javier Galán viajará a Alcalá la Real para disputar el Trials Andaluz, una competición clave que otorga plazas para el próximo Campeonato de España Escolar, que se celebrará en Antequera. La cita será especialmente importante, ya que supone una oportunidad para lograr la clasificación a una de las pruebas nacionales más relevantes de la categoría.

De este modo, el Club de Tenis de Mesa Jerez estará representado este fin de semana en tres escenarios distintos, reflejo del trabajo y la actividad competitiva que el club mantiene a lo largo de la temporada.