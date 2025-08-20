El Trofeo Ciudad de Jerez-Xérès-Sherry reunirá a quince equipos en el Pedro Garrido por una buena causa

El III Trofeo Ciudad del Jerez-Xérès-Sherry de fútbol benjamín y alevín que se disputará los próximos días 30 y 31 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el estadio Pedro S. Garrido ha sido presentado este martes por el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, junto al hermano mayor de la Hermandad de la Exaltación y María Santísima de la Concepción Coronada, Manuel Jesús Tristán. Este trofeo solidario, cuyos ingresos irán destinados a la obra social de la hermandad jerezana, contará con la participación de 15 equipos tanto de nuestra ciudad como de la provincia y de Sevilla: Xerez CD, San José Obrero, Rota, Marianistas, Racing Portuense, Pueblo Nuevo, Xerez DFC, Sevilla, Cádiz CF, Betis, Atlético Sanluqueño, Comarca de Jerez Estella, Jerez Industrial, Escuela de Fútbol Paquete y CD Zona Sur.

José Ángel Aparicio ha destacado la importancia que este trofeo tiene para el fomento del fútbol base pero asimismo ha hecho hincapié en la función social del mismo dado que los ingresos se destinarán a la obra social de la hermandad. "Desde el Ayuntamiento damos la gracias a la Hermandad de la Exaltación. Estos eventos deportivos hacen mucho por la ciudad. Son eventos solidarios que no deben faltar, son eventos que no sólo se deben organizar en Navidad sino todo el año", ha subrayado. En este sentido, el responsable de Deportes ha recordado que la Obra Social Concepción Coronada de la Hermandad de la Exaltación lleva a cabo importantes acciones sociales todo el año tanto asistenciales como formativas y de atención a las personas mayores.

El delegado de Deportes ha expresado su agradecimiento a los empleados de Deportes, a la Diputación, a la Real Federación Andaluza de Fútbol y a los voluntarios de la hermandad y las empresas patrocinadoras por su contribución para la organización de este trofeo con tanta asistencia de equipos. "Desde la grada debemos animar a estos benjamines y alevines para hacerles ver que el deporte es salud, debe ser civismo y, sobre todo, compañerismo y hermandad".

Aparicio no ha olvidado a las familias de estas jóvenes promesas del fútbol. "Damos las gracias a las madres y padres que acompañan a estos jóvenes promesas a los entrenamientos, a los desplazamientos sin su apoyo y su esfuerzo no se podría enseñar los valores de tolerancia, respeto y convivencia a estos chavales para que en el futuro se hagan ciudadanos responsables". Finalmente el delegado ha animado a todos los aficionados a asistir al trofeo los días 30 y 31 de agosto. “Con su presencia van a respaldar el fútbol base y, a la vez, van mostrar su solidaridad con la Obra Social de la Hermandad de la Exaltación y María Santísima de la Concepción”, ha concluido.

Por su parte, Manuel Jesús Tristán, en primer lugar, ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración para el desarrollo de un trofeo que supone un gran esfuerzo organizativo por la presencia de 15 equipos. De hecho más de 70 voluntarios de la hermandad forman parte del despliegue técnico para atender a estos centenares de chavales y sus familias. "La entrada es un donativo de 5 euros para la Obra Social, que incluye una bebida", ha explicado. Alrededor de 40 empresas contribuyen en la organización del trofeo cuyos ingresos serán para "sufragar las demandas de la Obra Social Concepción Coronada de la Hermandad de la Exaltación como cursos para jóvenes, atención de personas mayores, de familias", ha comentado el hermano mayor.

Respecto al evento deportivo, Manuel Jesús Tristán ha señalado que “es un trofeo que se ha consolidado en tres años. Los equipos nos llaman porque quieren participar. A todos los equipos participantes se les da un almuerzo. Invitamos a todo aquel que le guste el fútbol que nos acompañe para ver a estas jóvenes promesas.