El UB Jerez femenino se reencuentra con la victoria en el derbi frente al Gades

El UB Jerez femenino de la Primera Nacional N1 venció al Cádiz CB Gades en el partido correspondiente a la decimoquinta jornada liguera. Tras dos derrotas fuera de casa, el equipo jerezano se plantaba en Chapín con ganas de reencontrarse con su afición. En la primera parte, las locales fueron sólidas en defensa y fueron capaces de presionar para robar balones y generar puntos al contraataque. Además, cuando era necesario atacar en estático, las del UBJ supieron hacerlo con fluidez y alegría, lo que hizo que el ritmo del partido se mantuviera a su favor. Así, se llegaba al descanso con un cómodo resultado de 48-17.

Tras el paso por vestuarios, el cansancio se hizo presente y las fuerzas se igualaron algo más. Las gaditanas se hicieron fuertes en el rebote y comenzaron a correr con balón, lo que las mantuvo en el duelo directo, pero no era suficiente para recortar la diferencia. El encuentro finalizó con un resultado de 83-45, sumando una victoria más al casillero del UBJ y generando unas muy buenas sensaciones de cara a la próxima jornada. Las mejores valoradas del encuentro fueron María Lozano (16), Adriana Retamero (15) y Ana Sáez (14) El próximo fin de semana, partido de nuevo en Chapín frente al Córdoba, encuentro que se disputará a las 19:30 este sábado.

Por su parte, el UB Jerez masculino arrancaba la segunda vuelta del Provincial desplazándose a Cádiz para medirse al Gades. El conjunto local, que se mantiene en cuarto lugar en la clasificación, esperaba al líder para buscar otra victoria aprovechando que los jerezanos venían de su primera derrota. El partido fue intenso desde el inicio, con una igualdad máxima entre ambos conjuntos, tanto en ataque como en defensa. Ningún equipo permitía nada al otro, por lo que se llegaba al descanso con un 28-26 a favor de los locales. En la segunda mitad se mantuvo la igualdad, aunque finalmente el partido caía del lado capitalino por tres puntos, 61-58.