El UCAM sale líder de Chapín, el Xerez CD sigue tercero y el Xerez DFC en play-out

El UCAM Murcia es el nuevo líder del Grupo 4 de Segunda RFEF tras su victoria en Chapín ante el Xerez DFC y aprovechando el tropiezo del Águilas en El Rubial contra la Deportiva Minera del exentrenador xerecista Checa. Ocho jornadas ha estado al frente de la clasificación el conjunto aguileño, que las tuvo de todos los colores ante una Minera que con su triunfo regresa a zona de play-off de ascenso.

El equipo de Germán Crespo firmó un triunfo en Jerez por 1-2 que lo encumbra a lo más alto del podio con 37 puntos, uno más que el Águilas y tres más que un Xerez CD que desperdició una ocasión inmejorable para situarse al frente de la tabla empatado a puntos con el UCAM. Los de Diego Galiano realizaron el peor partido de la temporada en Lebrija frente a un Antoniano que superó en todas las facetas a un Deportivo al que de nada le sirvió adelantarse por medio de Zequi, fichaje de invierno que debutó con gol... y con lesión. Es la tercera derrota en las cuatro últimas salidas del XCD, mientras que el Antoniano se sitúa sexto y a tiro de piedra del play-off de ascenso gracias a un triunfo que cimentó a balón parado y con la rúbrica de los dos primeros goles firmados por el jerexano Diego Rodríguez.

Por su parte, el Xerez DFC no ha iniciado 2026 con buen pie. Son tres derrotas en cuatro partidos , 3 puntos de 12 posibles, y la segunda consecutiva, ya que al tropiezo en Yecla siguió el de este domingo en Chapín contra el UCAM. Christian Dieste, quien ya erró desde los 11 metros frente a La Unión, falló otro penalti que pudo poner por delante a los de Diego Caro. Los azulinos tuvieron ocasiones de sobra para al menos puntuar, pero no estuvieron atinados y se mantienen en zona de play-out porque el Puente Genil también cedió en su visita al CD Extremadura (3-1).

Ante el Atlético Malagueño, rival este sábado del Xerez DFC, llegó la primera victoria en casa del Estepona. Los costasoleños superaron por 3-1 al filial malaguista y adelantan al Almería B, aunque siguen muy lejos de la permanencia, que tienen a 13 puntos. El filial indálico volvió a tropezar en la misma piedra y si hace dos semanas veía cómo el Xerez CD le remontaba un 1-0 en el tiempo de descuento, ahora se le iba dos puntos frente al Real Jaén, que empataba en el tiempo añadido.

El Recrearivo, cuarto clasificado, no pudo pasar del empate sin goles en Lorca mientras que la UD Melilla, rival que este próximo domingo visita Chapín para enfrentarse al Xerez CD, se repartía los puntos con La Unión en un duelo que acabó 2-2 y cuyo resultado no dejó a nadie contento. Los melillenses siguen en puestos de descenso y los malagueño-murcianos han pasado en pocas jornadas del play-off a la novena plaza.