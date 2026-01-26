Fran Viñuela, tercera baja en el Xerez DFC

Fran Viñuela se marcha del Xerez DFC. Así lo ha anunciado el club este lunes y el jugador estaría negociando una oferta de la Deportiva Minera de cara a esta segunda vuelta en el Grupo 4 de Segunda RFEF, según ha avanzado el periodista Ángel García. Viñuela, que llegó el pasado verano a las filas azulinas procedente del Cacereño, apenas ha contado con protagonismo durante la primera vuelta y los tres encuentros de la segunda.

En efecto, el atacante de Villafranca de Los Barros fue uno de los refuerzos que más ilusionó a la afición durante la pasada pretemporada. Comenzó contando bastante para Antonio Fernández, siendo titular en cinco de las primeras ocho jornadas, aunque una lesión provocó su salida del equipo. Desde la llegada de Diego Caro, su producción bajó contando con pocos minutos partiendo siempre desde la suplencia.

Su último partido con el Xerez DFC fue frente a La Unión, partiendo con dorsal de titular y teniendo que abandonar el terreno de juego a los 22 minutos al sentir unas molestias. El futbolista se perdió el desplazamiento a Yecla y ya estaba disponible para el choque de este fin de semana frente al UCAM, aunque finalmente ni siquiera estuvo en la lista de convocados.

La de Viñuela es la tercera baja que da el club de la plantilla que inició la temporada. La primera fue la del guardameta José Perales y la segunda la del delantero Emaná, que se ha marchado al Yeclano Deportivo.

"Desde el club le damos las gracias por su trabajo y dedicación durante estos meses, al mismo tiempo que le deseamos la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", señalan en la entidad azulina.

La salida de Viñuela deja una segunda plaza sénior libre tras la que ha dejado también Álvaro Barrero, fichaje de invierno que se queda finalmente sin licencia federativa al sufrir una nueva lesión -en la zona inguinal de la pierna izquierda- que le va a impedir estar en condiciones a corto plazo.

El club xerecista tiene prácticamente cerrado el fichaje del delantero ecuatoriano Mike Cevallos y trabaja en otras dos incorporaciones, un defensa central y otra pieza de ataque para la banda derecha, que se quedaría con sólo Diego Iglesias si se confirma la salida de Viñuela.