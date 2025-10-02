Un jerezano, en lo más alto de Primera RFEF

El Atlético Sanluqueño, de la mano del técnico jerezano José Pérez Herrera, es el líder del Grupo 2 de la Primera Federación después de las cinco primeras jornadas que se llevan disputadas. Los verdiblancos suman 9 puntos empatados con el Sabadell, marchan primeros por mejor diferencia general de goles y no conocen la derrota, con un saldo de tres empates y dos victorias.

El artífice del buen momento que atraviesan los sanluqueños tiene nombre y apellidos: José Manuel Pérez Herrera. El entrenador jerezano, acompañado en esta ocasión por Bruno Herrero y Ati como integrantres del cuerpo técnico, ya ascendió al Atlético Sanluqueño a Segunda División B en la campaña 17/18 y la pasada fue 'llamado a filas' a falta de tres jornadas con el equipo hundido en la clasificación y en puestos de descenso. El exentrenador del Xerez DFC obró el milagro, sumó siete puntos de nueve posibles y 'La Lety' salvaba la categoría, la tercera consecutiva en Primera RFEF desde el ascenso en la 22/23 de la mano de Antonio Iriondo.

De la mano de Juan Cala y Koke Andújar, quienes aterrizaron hace dos años y medio en la entidad verdiblanca, el Sanluqueño se ha ido consolidando, no sin apuros, en la tercera categoría del fútbol español. En su primera campaña, los verdiblancos eludían el descenso por tres puntos y la campaña pasada tuvieron que esperar a la última jornada y ganar en el Rico Pérez de Alicante para lograr el objetivo.

Equipo renovado

Con una plantilla totalmente nueva a la que han llegado hasta 23 futbolistas -sólo siguen Adri Castellano, Kikín, Julio Cabrera y Javi Feria-, el Sanluqueño sigue en fase de construcción pero, de momento, que le quiten 'lo bailao'. Los de Pérez Herrera arrancaron el campeonato en el Cerro del Espino empatando sin goles contra el Atlético Madrileño y una semana después volvía a sumar un punto tras igualar 2-2 contra el Sabadell en El Palmar. En este encuentro, Diallo era expulsado a los 6 minutos con roja directa y los catalanes se marchaban al descanso con 0-1 y diez contra diez tras la doble amarilla al visitante Segura. Sin embargo, el Sabadell hacía el 0-1 a los tres minutos de la reanudación y el partido se le ponía muy cuesta arriba a un Sanluqueño que acortó distancias por medio de Satoca, creyó hasta el final y encontró su premio en el descuento con el tanto en propia puerta de Bonaldo.

Los jugadores del Sanluqueño celebran el triunfo de la quinta jornada contra el Cartagena.

La primera victoria llegaba en el Nou Estadi de Tarragona contra el Nástic. Satoca y Sola llevaron el choque al 0-2 al descanso mientras que el Nástic se quedaba primero con diez por la expulsión de Kaptoum y luego con nueve por la roja directa a Margado. Cedric, no obstante, recortó distancias avanzado el segundo tiempo y no fue hasta el descuento cuando los verdiblancos hacían el 1-3 definitivo, obra de Rodri Val.

Los de Pérez Herrera afrontaban posteriormente dos partidos consecutivos en El Palmar, el primero saldado con un empate contra el Teruel. Jorge adelantaba en el primer minuto a los aragoneses y Gallastegi empataba a doce minutos del final. El pasado fin de semana, el Sanluqueño goleaba al Cartagena (3-0) en una primera parte espectacular con los tantos de Juárez, Adri Castellano y Zequi, futbolista que sonó para el Xerez CD en el pasado mercado de verano.

Con la clasificación todavía en un puño -la distancia entre el líder y el descenso es tan sólo de 4 puntos-, el Atlético Sanluqueño rinde visita este sábado al Alcorcón en el Santo Domingo. Los madrileños son quintos con 8 puntos, a uno de un cuadro verdiblanco que tratará de mantenerse invicto por sexta jornada consecutiva y seguir acumulando unidades para poner más distancia con la zona baja, ya que el primer objetivo no es otro que el de mantener la categoría una campaña más en el tercer peldaño del fútbol español.