El Unión Malacitano se plantea ahora jugar en Totana

La situación que vive el CD Unión Malacitano a falta de un mes para el inicio de la liga en el Grupo IV de Segunda Federación es surrealista y se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los dirigentes de la entidad, que creyeron que sería fácil el cambio de nombre y también de federación para competir en Andalucía. Nada más lejos de la realidad. Tras el sí de la Murcia y de la Andaluza llegó el no de la Española.

La entidad ha recurrido el fallo que el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la RFEF ha dictado esta semana y ha enviado un amplio informe a la segunda instancia de la Española, pero también negocia ya su regreso a Murcia. Y, según adelanta ‘PreferenteAUT - @Nacional10x’ en sus redes sociales, ha entablado conversaciones con el Ayuntamiento de Totana para disputar sus encuentros de liga y Copa del Rey en el estadio Juan Cayuela. Si las negociaciones avanzan, sería necesario un pleno con carácter de urgencia para usar el campo al tratarse de una instalación municipal.

El Malacitano sólo tiene dos vías para solventar su grave problema, o volver a su lugar de origen o desaparecer, una opinión que se ha extendido por redes sociales, pero que los dirigentes no contemplan con un presupuesto millonario, de los más altos del grupo, la plantilla formada, entrenando y disputando amistosos. De este modo, el club ha solicitado ayuda al primer organismo que le dio el visto bueno para su traslado a Málaga, la Federación Murciana y José Miguel Monje, presidente de la RFMF, y Daniel Pastor, presidente del CD Unión Malacitano, han pedido al Ayuntamiento de Totana la cesión del Juan Cayuela para su uso. De este modo, parece que el culebrón del verano toca a su fin.