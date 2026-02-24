La unión entre Rule y Bike Jerez ya es una realidad

En una jornada marcada por la ilusión y el compromiso con el deporte, el Centro Cívico La Granja fue este domingo el escenario de la presentación oficial de un proyecto que redefine el futuro del ciclismo en la ciudad. Los clubes Rule y Bike Jerez han unido sus fuerzas para poner en marcha una estructura deportiva ambiciosa que abarca todas las categorías y disciplinas.

La presentación puso de largo a las tres piezas clave de esta alianza: la Escuela Bike Jerez, con el objetivo de formar a los más jóvenes en valores y técnica; el Equipo Cadete de Carretera (Indeso-McViman)l escalón competitivo para las promesas del asfalto; y el Equipo Nacional de BTT (RuleCycling-McViman-Evaria), estandarte del proyecto que llevará el nombre de Jerez por todo el panorama nacional de montaña.

El acto contó con una nutrida representación institucional y social, subrayando la importancia de esta unión para la localidad. Por parte del Ayuntamiento de Jerez, asistieron Tomás Sampalo, delegado de Deportes; Juan Ceballos, director de Deporte; y Juan Carlos Sosa, técnico del área. Todos ellos destacaron el valor de la colaboración entre clubes para fortalecer el tejido deportivo local.

Asimismo, la Asociación Solidaridad Jerez, representada por su presidente Manolo Cazorla, mostró su apoyo a la iniciativa, reforzando el carácter integrador y social del proyecto. El éxito de esta unión no sería posible sin el firme compromiso del sector empresarial. En el evento participaron figuras clave como Silvia del Ojo, gerente de Beiman, y Manuel Moreno, gerente de McViman, quienes reafirmaron su apuesta por el ciclismo jerezano como vehículo de salud, superación y visibilidad de marca.

"Esta unión de fuerzas entre Rule y Bike Jerez no es solo una suma de logos, es la creación de un camino claro para cualquier ciclista de nuestra ciudad, desde que coge su primera bici hasta que compite a nivel nacional", se destacó durante la presentación. Con esta alianza, Jerez de la Frontera se posiciona como un referente del ciclismo andaluz, ofreciendo una estructura sólida que garantiza la formación, el desarrollo y la alta competición para sus deportistas.