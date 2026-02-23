Rocío Molina rescata un punto para el Guadalcacín en Ceuta a falta de 30 segundos (4-4)

El Guadalcacín FSF ha roto una racha de varias derrotas consecutivas sumando un punto en la complicada salida a Ceuta, un rival directo al que ahora le gana el golaveraje particular, si bien las caballas suman 23 puntos por los 21 del equipo de Andrés Sánchez. El encuentro acabó con empate a cuatro y permite a las jerezanas aumentar su renta sobre el descenso a tres puntos, ya que como era de esperar el Penya Esplugues caía (3-0) en su visita al líder Melilla.

El primer tanto del partido lo anotaba el Ceuta a los diez minutos en un saque de puerta que ejecutaba la portera local con la mano y que remataba de cabeza Gislene en un clamoroso fallo defensivo de las jerezanas. Pero antes del descanso, el Guadalcacín le daba la vuelta al encuentro con dos tantos, el primero de Amelia de la Flor culminando una contra montada por Gleice y asistencia de Rocío Molina y el 1-2 obra de esta última tras recoger un rechace de la guardameta local. Sin embargo, a 50 segundos del final, Lora cometía mano dentro del área y el penalti lo transformaba Nathalia.

La segunda mitad arrancó con la misma tónica de igualdad de la primera y no fue hasta el minuto diez cuando volvía a moverse el marcador, de nuevo a favor de las locales en un tanto similar al 1-0. Saque con la mano de la portera Sara Soares, exjugadora del Guadalcacín, y esta vez era Rocío Molina quien en su intentó de despejar introducía de cabeza el balón en su portería. Apenas tres minutos después, Elena Aragón hacía el gol del partido para empatar el choque a tres. La chiclanera recibió de Amelia de la Flor y ante la salida de Soares elevó el balón con un sutil giro de tobillo que superaba a la portera y a la defensa que intentó evitar el 3-3. Golazo.

En el tramo final, dos goles más, uno para cada equipo. En una contra, Susana marcaba el cuarto para las ceutíes sorprendiendo con la puntera a la portera jerezana. Andrés Sánchez ordenó juego de cinco a su equipo que, a falta de 30 segundos, empataba el encuentro por medio de Rocío Molina. No hubo tiempo para más y el Guadalcacín FSF sumaba un punto que puede ser muy valioso a final de temporada.