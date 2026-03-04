Victoria in extremis del UB Jerez en su visita a San Roque (74-75)

El UB Jerez senior masculino provincial obtuvo en su visita a San Roque una importante victoria (74-75). Los jerezanos se medían al CD Centurias, en partido correspondiente a la jornada 14 de competición. Los jerezanos sabían lo que se jugaban en este encuentro, y comenzaron el partido muy concentrados, sobre todo en el aspecto defensivo y en el rebote, ya que los locales tienen un gran poderío físico y les podrían hacer mucho daño desde el rebote ofensivo y las segundas oportunidades.

El primer periodo fue muy igualado, imponiendo la delantera el conjunto sanroqueño, pero en el segundo cuarto, los visitantes supieron ser sólidos y darle la vuelta al marcador, llegando al intermedio con una ventajade 7 puntos.

Tras el paso por vestuarios, los locales se hacían fuertes, y tras comenzar a defender enzona, recortaban distancias en el marcador y se colocaban a tan solo una canasta de distancia al terminar el tercer periodo.

Todo estaba por decidir en el último cuarto, y a pesar del escaso acierto exterior, los jerezanos no dejaban de creer en su juego, aunque por otro lado, los anfitriones no iban a dejar escapar la oportunidad de mantener el liderato de la competición.

La máxima igualdad se mantuvo hasta los últimos instantes, donde la posesión de la bola favorecía al UB Jerez. Así, en la última acción del encuentro los chicos consiguieron convertir un triple sobre la bocina, llevándose el encuentro por la mínima diferencia.

Los mejores valorados por nuestra parte en el partido fueron Mario Parra (26 de valoración), Fran Giles (19 de valoración) y Carlos Cintas (9 de valoración). El próximo fin de semana el conjunto jerezano recibirá en casa al C.B. Urbaluz Red Devils.