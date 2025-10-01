Xavi Molist, el elegido para ocupar el cargo de Mikel Llorente en el Estepona

El CD Estepona se impuso el domingo en Chapín al Xerez CD por 0-1 con un gol de Javi Castedo en el minuto 93. El cuadro costasoleño lograba su primer triunfo del curso y lo que parecía un respiro para Mikel Llorente, técnico de los rojillos, no fue así. El lunes fue destituido. Estaba sentenciado pasase lo que pasase, tanto que su sucesor ya presenció el partido en el Municipal. El catalán Xavi Molist siguió el encuentro desde la grada y este miércoles ha sido anunciado de forma oficial como nuevo entrenador.

Molist (Girona, 1977) se ha hecho cargo del Estepona después de una exitosa etapa como entrenador en diferentes clubes catalanes. Tras su paso por el Unió Atlètica Horta, al que ascendió a Tercera División, CF L'Hospitalet y el Terrasa FC, escuadra con la que jugó dos fases de ascenso a Segunda Federación, brilló al mando de la UE Sant Andreu. En las tres temporadas y media que estuvo al frente del conjunto barcelonés logró el ascenso a Segunda Federación en la campaña 22/23 y en las dos siguientes llevó al equipo a disputar el play-off de ascenso a Primera Federación. En ambas ocasiones cayó eliminado en semifinales ante el Zamora CF y el Rayo Majadahonda, respectivamente.

Antes de iniciar su trayectoria como entrenador, Xavi Molist desarrolló una amplia carrera como delantero en Segunda B y Segunda División. Arrancó en el Manlleu y posteriormente militó durante varias temporadas en el Barça B, donde compartió vestuario con Puyol, Xavi o Gabri. Tras una experiencia en el Neuchatel suizo, volvió a España e inició un camino por diferentes clubes del panorama nacional como Logroñés, Sabadell, CD Badajoz, Gimnàstic de Tarragona, Terrassa FC en dos etapas, CD Castellón, FC Cartagena, Badalona y Unió Atlètica Horta, en el que colgó las botas.

Con llegada del catalán al banquillo, la entidad pretende dar un giro al rendimiento del equipo, que hasta el domingo antes de vencer al Deportivo sólo había sumado un punto gracias a su empate contra el Linares Deportivo. Había cosechado dos derrotas, ante la Deportiva Minera y el Recreativo de Huelva con goles en los últimos minutos. El entrenador debutará esta semana ante su afición ante el Real Jaén.