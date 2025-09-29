El triunfo frente al Xerez CD 'condena' al técnico del Estepona

Increíble pero cierto. El primer entrenador del Grupo IV de Segunda Federación ha sido destituido y la decisión no sorprende tanto por las escasas jornadas de competición que se llevan disputadas, cuatro, lo hace porque ha sido apartado de sus funciones después de ganar. Mikel Llorente ya no es técnico del Estepona. El cuadro costasoleño se impuso al Xerez CD el domingo en Chapín por 0-1 con una dina de Javi Castedo en el tiempo de descuento en un choque en el que fue superior a su rival en muchos momentos.

El club ha anunciado a través de sus redes sociales el despido del entrenador: "El Club Deportivo Estepona informa que, en el día de hoy, Mikel Llorente finaliza su etapa como entrenador del primer equipo. El club quiere agradecer al técnico su desempeño y su trabajo en estos meses dirigiendo a nuestra primera plantilla. Junto a él, abandonan la disciplina esteponera Sergio Martínez, segundo entrenador, y el preparador físico Juanmi Fernández. Desde el Club Deportivo Estepona os deseamos toda la suerte en vuestros próximos retos profesionales y personales".

Llorente se hizo con las riendas del cuadro malagueño el pasado verano, después de la marcha de Carlos Cura, que clasificó al equipo para disputar el play-off de ascenso a Primera RFEF, pero no lo logró. Se marcha con el equipo en la 13ª plaza con cuatro puntos en un tramo de calendario complicado. Sumó tres ante el Deportivo y otro más en la primera jornada de liga ante el Linares como local. En la segunda cita del curso cayó con la Minera por 1-0 en el Ángel Celdrán y en la tercera en casa contra el Recreativo de Huelva también por la mínima y con otro tanto en los últimos minutos.

La dirección deportiva del Estepona ya se ha puesto manos a la obra y ha comenzado a contactar con algunos de los candidatos al banquillo.