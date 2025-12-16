El Xerez Baloncesto sigue imparable y logra su úndecimo triunfo seguido ante Claret (71-63)

El Xerez CD Baloncesto continúa completando una temporada para enmarcar. El conjunto jerezano sumó en la jornada 11ª de la Liga Nacional N1 Femenina una nueva victoria, la undécima consecutiva, tras imponerse al CD Colegio Claret por 71-63, manteniendo así su condición de líder invicto de la competición.

El encuentro, disputado con un alto nivel de intensidad, no fue sencillo para las locales. Claret se presentó en Jerez con un plan claro y logró competir de tú a tú durante muchos minutos a las xerecistas, que se vieron obligadas a sacar su mejor versión colectiva. Desde el salto inicial, el equipo dirigido por Trini Bou Estrada apostó por una defensa sólida y por un ataque paciente, buscando buenas situaciones de tiro y castigando los desajustes rivales.

El Xerez Baloncesto fue construyendo su ventaja desde el equilibrio defensa-ataque. La circulación de balón, el dominio del rebote defensivo y la capacidad para correr la pista en momentos puntuales permitieron a las jerezanas mantenerse por delante en el marcador, aunque sin llegar a romper definitivamente el partido ante un Claret que se mantuvo siempre al acecho.

Tras el paso por vestuarios, el choque entró en su fase más exigente. Claret apretó líneas y redujo diferencias, pero el Xerez respondió con personalidad y madurez competitiva. En esos minutos decisivos aparecieron las líderes del equipo, que asumieron responsabilidades y marcaron el ritmo.

En el plano individual destacaron especialmente Sheila Valencia, la jugadora más valorada del partido con 20 de valoración, firmando una actuación muy completa de 15 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias, y Eduglatriz Castro, decisiva en la pintura, donde completó un sólido doble-doble con 12 puntos y 10 rebotes, además de 2 asistencias, alcanzando 18 de valoración. Ambas fueron fundamentales para sostener al equipo en los momentos de mayor presión.

Más allá de las cifras, el triunfo volvió a reflejar las señas de identidad del equipo: un bloque compacto, con aportación de todas las jugadoras, intensidad defensiva y una notable capacidad para gestionar los momentos importantes del partido. Virtudes que están marcando la diferencia jornada tras jornada en la Liga Nacional N1.

Con esta victoria, el Xerez CD Baloncesto femenino no solo mantiene su condición de invicto, sino que refuerza su liderato en solitario y confirma su candidatura firme a los objetivos más ambiciosos de la temporada.

El calendario no concede tregua y el próximo compromiso y último de este 20025 será uno de los más esperados de la campaña. En la jornada 12ª, las jerezanas visitarán la pista de Náutico Sevilla, segundo clasificado con una sola derrota, en un auténtico duelo de altos vuelos entre los dos mejores equipos de la liga. El partido se disputará el sábado 20 a las 19:30 y se presenta como una prueba de máxima exigencia para medir el gran momento de forma del líder.