Doblete de victorias del Baloncesto Xerez para seguir en lo más alto de la tabla

Doblete este fin de semana del Baloncesto Xerez CD en la Liga Nacional N1. Las jerezas afrontaban dos partidos seguidos ante Cordobasket -aplazado en su momento por el temporal- y Cajasol Sevilla y en ambos han mostrado su enorme potencial para seguir en lo más alto de la clasificación con un parcial de 10 victorias y 0 derrotas que mantienen invictas a las de Trini Bou. En el primero, las jerezanas ganaban de 30 puntos (80-50) al tercer clasificado, mientras que en la capital hispalense la ventaja se repetía (+30) con el 42-72 final.

En el primero de los partidos, brillaron de forma especial Alejandra Linares, que firmó 21 puntos 5 rebotes 5 asistencias y 31 de valoración liderando el ataque local, y Carolina Castro, que completó una actuación sobresaliente con 13 puntos 11 rebotes 2 tapones y 21 de valoración imponiéndose en la pintura con intensidad y constancia. La aportación colectiva volvió a ser decisiva con todas las jugadoras sumando y manteniendo la línea de exigencia que ha permitido al Xerez convertirse en el equipo más fiable del campeonato y consolidar una identidad de juego que crece semana tras semana.

En el segundo de los partidos del fin de semana, disputado en el Centro Deportivo IFNI, volvió a repetirse la historia y las jerezanas se imponían 42-72 en tierras hispalenses ante el colista de la clasificación.

En el partido jugado en Jerez contra el Cordobasket estuvo presente el delegado de Deportes Tomás Sampalo acompañado por la directiva del club y con quien durante el encuentro se abordaron proyectos objetivos y necesidades estratégicas para continuar impulsando el crecimiento del baloncesto femenino en Jerez y el desarrollo estructural del Xerez Club Deportivo Baloncesto.

Resultados y clasificación

Resultados