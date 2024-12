Tanto Checa como David Sánchez, después de una temporada y media al frente de sus plantillas y con dos derbis a sus espaldas, se conocen a la perfección, no se guardaron nada y los dos apostaron por sus armas habituales y realizaron mínimos cambios en sus onces. El Deportivo presentó las novedades de Ulloa en la medular por Reina y para que entrara Nané en punta el sacrificado fue Misffut. De todos modos, en ataque, Armengol entraba por el centro, escoltado por Diego escorado a la derecha y Nané a la izquierda. En el Xerez DFC sólo hubo una variante. El joven Salguero se quedó en el banquillo y Oca entró en el centro de la zaga para dar jerarquía a la línea defensiva junto a Oca.

Matías Ramos ataja el balón ante Diego Domínguez. / Manuel Aranda

El Deportivo lo intenta

El partido arrancó intenso y con un Xerez DFC que quería marcar territorio ante un Xerez CD algo nervioso y tanto Josete como Adolfo tuvieron que estar rápidos para respejar un par de balones de los visitantes al área, pero pronto los de Checa llevaron el uy a la grada. Los nervios estaban a flor de piel con un estadio volcado con los suyos. En el minuto seis, los azulinos reclamaron falta al borde del área, el árbitro decretó saque de esquina, lo sacó en corto, David García centró, Adolfo peinó el balón al segundo plao y allí, Armengol no acertó a anotar el 1-0. Se escurrió con todo a favor cuando se disponía a golpear la pelota. Y en el ocho, en otro córner botado por David García, Josete cabeceó por encima del larguero. Armengol no tenía su tarde y al cuarto de hora no entendió la lectura de la jugada que hizo Ulloa.

Isma se luce

El Xerez DFC aguantaba las acometidas del Deportivo, pero no se arrugaba y mostró su potencial en ataque en dos oportunidades seguidas que no terminaron en gol gracias a un Isma Gil prodigioso. Primero salvó con los pies un tiro de Juan Andrés en una acción de estrategia botada pro Beto, la misma que permitió a su rival hacerle un gol a la Deportiva Minera (18') y a renglón seguido se lució ante Beny para repeler un trallazo del zurdo jerezano desde fuera del área y evitó también el tiro de un Juan Andrés al que tenía casi encima (19').

Armengol tuvo en sus botas la más clara para el Xerez CD. / Manuel Aranda

Armengol falla

El Xerez CD buscaba oxígeno tras los dos sustos consecutivos en una contra de Nané, tras un robo ante Oca. La jugada acabó con um centro de Ricky que atajó Matías Ramos. Y en el 34', otra vez Isma Gil tiró de reflejos para despejar junto al larguero un córner botado por Beny que se envenenó. Mientras, a Checa no debía gustarle lo que veía porque mandaba a calentar a Reina y Charaf.

El primer tiempo entraba en sus minutos finales y Armengol volvió a llevar la desesperación a la grada. EL atacante se plantó ante Matías Ramos y el meta ni tuvo que intervenir, su disparo en el mano a mano lo mandó por encima del larguero (38'). Con tan poco para el marcharse a vestuarios, nadie quería encajar un gol, el juego se complicó y Ulloa y Armengol vieron amarilla. No hubo tiempo para más, máxima emocióm e igualadad en una primera parte con claras ocasiones para ambos.

Doble cambio: Reina y Charaf

Que Checa no estaba contento con lo que veía ya lo dejó claro en la recta del primer tiempo cuando mandó a calentar a Reina y Charaf, que entraron en el segundo tiempo por un desaparecido Ulloa y un trabajador pero poco afortunado Diego Domínguez pegado a la banda. El nazareno recompuso el ataque, con Nané por la derecha y Charaf en la izquierda, mientras Adri hacia de pivote con Reina y David García por delante.

El Xerez DFC mantuvo a los mismos jugadores y de los de Sánchez fue la primera oportunidad clara tras la reanudación. Hugo envió un buen balón a Juan Andrés, que con especios se plantó ante Isma Gil, pero su lanzamiento se marchó alto (50'). El crono avanzaba con más eomoción que juego y una grada que pedía amarilla para los jugadores visitantes en cada acción. Checa quemaba sus armas y también retiraba a Nané para dar minutos al pichichi Santisteban. Y el punta, nada más saltar al verde la tuvo, en una falta que botó Charaf.

Adri Rodríguez y Marcelo ejercieron de capitanes en el Deportivo y en el Xerez DFC. / Manuel Aranda