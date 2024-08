Xerez CD y Xerez DFC ya tienen día y hora para el debut en Segunda RFEF contra UCAM Murcia y Estepona

Xerez CD y Xerez DFC ya conocen día y hora para el debut en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El último campeón del Grupo X de Tercera RFEF será el primero en jugar esta temporada en el Municipal de Chapín recibiendo al UCAM Murcia, uno de los máximos favoritos al ascenso directo a Primera RFEF; mientras que al equipo de David Sánchez le toca desplazarse hasta la localidad malagueña de Estepona para afrontar el primer compromiso oficial de la temporada 24/25.

En efecto, la Real Federación Española de Fútbol ha publicado los horarios de la primera jornada y si no hay cambio, el Xerez DFC jugará en Estepona pero no en el Francisco Muñoz Pérez de la localidad costasoleña sino en el Estadio San Fernando. El CD Estepona, que tiene como segunda opción el San Fernando costasoleño, ha solicitado jugar la primera jornada en el Marbella Football Center debido a que su estadio está siendo sometido a un cambio de césped artificial, petición a la que se ha unido también el club xerecista. De momento no hay respuesta por parte federativa, pero ambas entidades confían en que se acceda a lo solicitado.

De esta forma, el Xerez CD debutará en Chapín contra el UCAM Murcia el próximo domingo 1 de septiembre a las 20:00 horas, mientras que el Xerez DFC lo hará también el primer día del mes de septiembre a las 18:30 horas. Además, hay tres encuentros que se adelantan a la jornada del sábado.

Los horarios de la primera jornada son estos: