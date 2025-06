Xerez CD y Xerez DFC, ¿otra vez contra los equipos murcianos?

Las cábalas para la configuración de los cinco grupos de Segunda RFEF se multiplan a medida que se acerca el próximo día 30, fecha fijada por la RFEF para dar a conocer la distribución de los 90 equipos que se han ganado su derecho a participar en la categoría. Hay propuestas para todos los gustos y todo hace indicar que los clubes andaluces y los murcianos volverán a ser los más perjudicados a la hora de realizar kilómetros. Xerez CD y Xerez DFC ya lo 'sufrieron' el pasado curso

A la cita del lunes 30 en Las Rozas cada Territorial llevará las propuestas de sus equipos y ya hay algunas que han comenzado a pronunciarse de forma clara. Los equipos extremeños dejaron claro la pasada temporada que no eran partidarios de jugar en el Grupo IV con andaluces y murcianos y, finalmente, la RFEF los dividió, con lo que la afrenta todavía fue mayor. De cara al próximo curso sólo hay dos, Extremadura de Almendralejo (Badajoz) y Coria (Cáceres) ya han expresado su deseo de competir en el grupo centro, de equipos madrileños, ya que si bien la distancia en kilómetros es similar a la que deberían cubrir para medirse a equipos andaluces, las combinaciones por carretera son más cómodas y fáciles.

La ubicación del Melilla y de los canarios -Las Palmas Atlético y Tenerife B- también ocasiona otro problema, ya que deben realizar complicados viajes hasta la Península y en la mayoría de ocasiones hasta en dos medios de transporte diferentes. Generalmente, son ubicados en el grupo centro, pero también hace tres temporadas los canarios se emparejaron con los andaluces, como sucedió el primer año que el Xerez DFC compitió en la categoría. En cuanto a los clubes baleares está totalmente descartados que aterricen en el Grupo IV.

Muchos clubes andaluces también están por la labor de solicitar no emparejarse esta temporada con los murcianos y el Orihuela (Alicante), ya que los desplazamientos son largos y costosos, mientras que medirse a los canarios y al Melilla no lo verían con malos ojos, especialmente si se tiene en cuenta que los viajes a esos lugares son subvencionados, factor importante para clubes que viven con una economía de guerra total. Y si los andaluces preferirían no viajar hasta Alicante, lo mismo le sucede al Orihuela, que el pasado curso fue de las escuadras más perjudicadas.

Con la novedad de aplicar la IA (Inteligencia Artificial) todo parece complicarse y con tantos algorismos para dirigir la distribución finalmente terminará siendo marcada por los responsables de la Española.

Hace unos días, la opción que más fuerza tenía para el reparto del Grupo IV era la integrada por equipos andaluces (10), extremeños (2), el Melilla, canarios (2) y catellano-manchegos (3), pero ahora la situación ha dado un vuelco y todo apunta a una opción similar a la del pasado curso, con andaluces y murcianos juntos y también nuevamente el Orihuela y el Melilla. Según apunta la cuenta de X, antes Twitter, Gol Sin Var, la distribución sería: Xerez CD, Xerez DFC, Recreativo de Huelva, Atlético Antoniano, Estepona, Atlético Malagueño, Salerm Puente Genil, Linares, Real Jaén y Almería B, Melilla, Lorca, UCAM Murcia, Deportiva Minera, Águilas, La Unión, Yeclano y Orihuela.

Requisitos para competir

Menos los rivales, los clubes ya conocen todos los requisitos que necesitan para competir en la categoría. Tanto Xerez CD como Xerez DFC, que repiten, los tienen claros y a ello les ha ayudado la Circular Número 100 emitida por la RFEF. En la fecha que marque la Española, deben proceder a su obligada inscripción, para la que tienen que presentar un presupuesto acorde a la categoría y cumplir con los parámetros de supervisión y control económico previstos en normativa federativa”.

Y uno de los requisitos por los que no se deben preocupar es por el terreno de juego, ya que Chapín reúne todas las condiciones y es hasta de hierba natural, por lo que es apto para Primera RFEF y su iluminación también permite la disputa de partidos en horario nocturno, aunque necesite una mejora y la reparación de muchos focos que están fundidos. Igualmente, el aforo no es problema, puesto que el mínimo es de 3.000 espectadores.

Delegado federativo de partido

De cara a la próxima temporada, los clubes también deben tener en cuenta a la figura del delegado federativo de partido, que va a ganar mucho más protagonismo, ya que será el representante oficial de la RFEF para cada encuentro y asumirá la máxima responsabilidad de coordinar los aspectos audiovisuales y de organización del encuentro y podrá dictar aquellas instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento del Reglamento. Además, entre otras cosas, coordinará y deberá ser previamente informado por parte de los clubes organizadores del partido de los protocolos de seguridad, del sistema de control de accesos y del personal autorizado en el perímetro de juego que afecte o pueda afectar directamente a la señal audiovisual y será el encargado de marcar el inicio del partido de acuerdo con la unidad móvil y el árbitro. Tendrá libre acceso al estadio e instalaciones donde se disputen los partidos y una localidad reservada en el palco de autoridades durante la celebración del partido, aunque podrá seguirlo desde el perímetro del terreno de juego desde donde considere que puede desarrollar de manera más eficiente su labor.