Así atañen las bases de competición en Segunda RFEF a Xerez CD y Xerez DFC para el curso 25/26

Cuando todavía el inicio de la pretemporada queda lejos para los equipos de Segunda Federación porque la liga, aunque no está confirmado de forma oficial no arrancará hasta el fin de semana del 7 de septiembre, la RFEF (Federación Española de Fútbol) comienza a calentar motores y a sentar las bases de la competición, aunque no se conoce el reparto de los cinco grupos de 18 conjuntos cada uno. Así, ha emitido este lunes su Circular número 100, en la que detalla las normas reguladoras y bases de competición de Segunda RFEF para el ejercicio 25/26. Xerez DFC y Xerez CD, junto al resto de clubes, ya conocen los requisitos que deben cumplir para volver a competir en una categoría a la que accedieron el pasado curso. El equipo que entrenaba José Carlos Checa estuvo a punto de pelear por dar el salto de categoría y el de Antonio Fernández lo hizo por no descender. De cara al próximo curso, el conjunto que dirigirá Diego Galiano parte con la premisa de intentar subir y el del gallego, que repite, mejorar sus prestaciones para no sufrir sin renunciar a nada.

De entrada, la Española mantiene el sistema de competición, con una fase regular con ascenso a Primera Federación del campeón de cada grupo tras 34 jornadas a doble vuelta. Los equipos clasificados entre el segundo puesto y el quinto disputarán un play-off (semifinal y final) con emparejamientos a doble vuelta establecidos por sorteo, con prórroga en caso de empate y tanda de penaltis siempre y cuando los dos equipos que se midan hubiesen finalizado la competición regular en la misma posición. Los cinco vencedores suben.

El sistema de descensos también se conserva. Bajan los cinco últimos y los cuatro peores equipos que ocupen la 13ª plaza en los cinco grupos tendrán que enfrentarse en una eliminatoria a doble vuelta. Al final de liga, si dos equipos llegan empatados a puntos, el sistema que se llevará a cabo para establecer el desempate será el siguiente:

1.- Diferencia de goles a favor y en contra en los dos encuentros disputados entre ellos.

2.- Golaveraje general (diferencia de goles entre los marcados y los encajados a lo largo de la competición).

3.- El equipo con mayor número de goles a favor.

4.- El equipo con mejor clasificación en el juego limpio.

5.- Partido de desempate en campo neutral.

Horarios

El tema de los horarios de los partidos es uno de los que más preocupan a los clubes, ya que el respaldo de sus aficionados es vital para sacarlos adelante. En ese sentido, tampoco hay variantes en la normativa (Artículo 31). Los encuentros deberán disputarse los domingos, entre las 16:00 y las 21:00, aunque podrán adelantarse al sábado entre las 16:00 y las 21:00 horas, sin necesidad de contar con el visto bueno del adversario.

Ante esta norma existe una salvedad. Los clubes que tengan que recibir a equipos de Canarias, Baleares o Melilla y al revés cuando los equipos peninsulares tenga que visitar territorios extrapeninsulares, tendrán la obligación de disputarse los domingos antes de las 12:00 horas. Ese horario podrá ser modificado si ambos clubes lo acuerdan y la RFEF lo acepta.

Una campaña más, las dos últimas jornadas del campeonato se celebrarán, salvo acuerdo en contrario, en horario unificado para aquellos partidos cuyos resultados pudieran afectar a la determinación del campeón, la participación en la fase de ascenso o su puesto definitivo entre los participantes del mismo, participación en la fase de descenso o el descenso directo de categoría, así como para la participación en otras competiciones de la RFEF o un puesto definitivo en la clasificación final. El horario será notificado en tiempo y forma por el Departamento de Competiciones.

Las plantillas volverán a tener un máximo de 25 jugadores la próxima temporada. / Candela Núñez

Licencias y periodos de solicitud

Las plantillas de Xerez DFC y Xerez CD podrán obtener un número máximo de 25 licencias de futbolistas, pero no podrán disponer de más de 16 mayores de 23 años, debiendo ser el resto menores de la citada edad, computándose las altas y las bajas que se pudieran producir a lo largo de la temporada, de tal forma que la plantilla nunca puede estar compuesta por más de dieciséis futbolistas mayores de 23 años.

Además, los clubes de Segunda Federación "deberán tener durante toda la temporada un mínimo de 14 licencias de categoría P, desde que finalice el primer plazo de inscripciones hasta el final de temporada y disponer de un mínimo de 7 licencias una semana antes de la primera jornada de la competición, siendo este un requisito de participación en la competición".

Por otro lado, las ventanas para inscribir as los jugadores también quedan claras. El primer periodo arrancará el 1 de julio de 2025 y finalizará el 1 de septiembre de 2025, ambos inclusive. El segundo se abrirá el 2 de enero de 2026 y concluirá el 2 de febrero de 2026.

El Xerez CD cuenta actualmente con trece jugadores, Santos, portero; Josete, Felipe Chacartegui y Guille Campos, defensas; Adri Rodríguez, Ismael Gutiérrez, Charaf, Zelu, Javi Rodríguez , Jaime López, De la Lama y Lidueña, centroampistas y Nané, delantero.

Por su parte, el Xerez DFC tiene ya 19 efectivos: Ángel Lozano y Perales, porteros; Marcelo, Beny, Oca, Salguero, Mauro Lucero, David Morante, Juanjo Mateo y Alberto Durán, defensas, Rafa Parejo, Ilias Charid, Sergio García, Yago Gandoy, Julen Ekiza, Fran Viñuela y Pepe Rincón, centrocampistas y Abraham e Ingoma, delanteros.