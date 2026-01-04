El Xerez CD, a dos puntos del liderato; el XDFC cae de nuevo al play-out

La última jornada de la primera vuelta en elGrupo 4 de Segunda Federación ha deparado el sorprendente ‘sopapo’ que ha recibido en el Juan Cayuela La Unión Atlético -rival el próximo domingo del Xerez DFC en Chapín- frente a un CD Estepona que no ganaba desde el 10 de octubre, sólo había sumado un punto de 30 posibles y que, de buenas a primera, le ha endosado tres tantos al que hasta ahora era el equipo menos goleado del campeonato. Y pudieron ser, al menos, otros tres más. Ver para creer.

La primera vuelta acaba y el Xerez CD lo hace en la tercera posición con 30 puntos, a dos del líder Águilas -al que recibirá en dos semanas en Chapín- y que dijo adiós a su buena racha de siete partidos sin perder en La Condomina, cayendo por la mínima ante el UCAM Murcia, segundo clasificado con un punto menos que los de Patiyoso (32 por 31) y uno más que el Deportivo, que todavía anda saboreando su victoria en el derbi contra el Xerez DFC.

Resultados y clasificación tras la primera vuelta en Segunda RFEF.

A pesar de la derrota contra el Estepona, La Unión acaba el primer tramo de la competición en la cuarta posición y también lo hace en puesto de play-off de ascenso el Lorca Deportiva, que se imponía al Almería B en otra derrota por la mínima del próximo rival del Xerez CD. También ganaba el Yeclano, al Antoniano, en la tercera victoria en cuatro partidos de Iván Ruiz desde su llegada al banquillo murciano, que acaba arriba con 27 unidades, las mismas que un CD Extremadura que ha caído en el Nuevo Colombino por 3-1 ante un Recreativo que va de menos a más, aunque el choque no ha estado exento de polémica por la expulsión del visitante Roberto Correa a los 35 minutos de partido con el marcador con empate sin goles. En la segunda parte, los tantos de Mena, Antonio Domínguez y Caye Quintana sentenciaban el encuentro.

Y si el Xerez CD acaba la primera vuelta muy arriba, el Xerez DFC lo hace lindando los puestos de peligro. Tras ocho jornadas invicto, Diego Caro y su equipo sufrían el primer revés y llegaba en el derbi ante los de Galiano. El mal inicio de temporada lastra aún a los azulinos, que llegan al ecuador de la competición con 22 puntos, los mismos que un Puente Genil que vuelve a caer a puestos de descenso tras perder en casa de la Deportiva Minera (2-1), zona de la que sale el Real Jaén tras vencer 3-0 al Atlético Malagueño.

No pasaron del empate sin goles el Linares Deportivo y la UD Melilla. Los locales acaban un punto por encima del descenso, mientras que los de Javi Motos están a cuatro puntos de la permanencia, otro histórico en apuros y que recuerda los casos de la campaña anterior de San Fernando y Balona, que finalmente descendieron a Tercera Federación.