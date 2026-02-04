El Xerez Construcciones Viloita Guillen completa una sólida primera vuelta en División de Honor Juvenil

El Xerez Construcciones Viloita Guillén ha cerrado la primera vuelta de la División de Honor Juvenil de fútbol sala con un balance muy positivo, consolidándose en la zona media-alta de la clasificación. El equipo azulino ocupa la séptima posición, con una renta de 13 puntos sobre los puestos de descenso, y se sitúa además como el tercer equipo más goleador del grupo, un dato que refleja el crecimiento competitivo del conjunto durante estos primeros meses de competición.

El técnico del juvenil, Eugenio Robles, valora de forma muy satisfactoria el rendimiento del equipo tras completar la primera mitad del campeonato. El entrenador reconoce que, una vez terminado este tramo de la competición, el balance es “muy bueno”, destacando especialmente la posición en la tabla y la distancia respecto a la zona baja, un aspecto clave en una categoría tan exigente como la División de Honor Juvenil. En este sentido, subraya que el objetivo inmediato pasa por mantener esa ventaja y tratar de acercarse progresivamente a los equipos de la parte alta, sin perder el contacto con ese grupo de seis o siete conjuntos que marcan el ritmo de la competición.

Más allá de los números, Robles pone el acento en la clara evolución del equipo desde el inicio de la temporada. El técnico destaca que “los jugadores han dado un salto enorme tanto a nivel individual como colectivo”, señalando que el equipo tiene ahora muy claro a “qué juega, cómo debe hacerlo y muestra una gran capacidad de trabajo en cada partido”. Esa mejora, explica, “se percibe claramente sobre la pista y es fruto del esfuerzo diario”.

El entrenador azulino también quiso resaltar el compromiso del grupo en el día a día. Según Robles, el rendimiento del equipo es consecuencia directa del trabajo en los entrenamientos, donde los jugadores compiten al máximo nivel, no se reservan nada y muestran una actitud ejemplar. “Pelean todo, se toman en serio cada detalle y están siendo muy responsables con el trabajo, con los partidos y con todo lo que rodea al equipo”, apunta el técnico, quien reconoce sentirse afortunado por el nivel de implicación del vestuario.

Por último, el preparador del Xerez Construcciones Viloita Guillen destaca un aspecto que considera fundamental para seguir creciendo: el ambiente. El entrenador asegura estar “muy contento” con la dinámica del grupo y recalca que los jugadores disfrutan, acuden con alegría a entrenar y se sienten a gusto, algo que considera clave para poder seguir trabajando y mejorando en la segunda vuelta de la competición.

Con la primera mitad del campeonato ya completada, el Xerez Construcciones Viloita Guillén afronta la segunda vuelta con la confianza que otorgan los resultados, la solidez colectiva y la ambición de seguir creciendo en una de las categorías más competitivas

del fútbol sala nacional. El próximo paso, este sábado 7 de febrero a las 13:00 en la pista del Ruiz Mateos, ante Peña Real Madrid.