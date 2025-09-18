El Xerez Féminas afronta la recta final de su puesta a punto para la liga

El Xerez Féminas afronta con fuerzas e ilusiones renovadas la última semana y media de entrenamientos antes del inicio liguero en la Segunda Andaluza sénior tras las buenas sensaciones que mostró en el último partido de pretemporada en su visita al Cádiz CF, un encuentro que finalizó con victoria xerecista por dos goles a cuatro.

Más allá del resultado, las jugadoras de Anna Zamudio afinaron sobre el césped de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz los conceptos tácticos planteados en sus duras sesiones de entrenamiento con un juego compensado y especialmente veloz en ataque.

A la espera del inicio de competición del equipo sénior, previsto para el próximo domingo 28 de septiembre cuando reciba al CD Escuela Bahía San Fernando en las instalaciones deportivas de La Granja, el equipo que sí entrará en competición oficial este fin de semana será el cadete. El conjunto dirigido por Abraham Pavía afronta la tercera temporada consecutiva en la máxima categoría, Primera Andaluza, y se enfrentará en el primer partido de liga al Fundación Real Betis en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. El partido se disputará este sábado 20 de septiembre, a partir de las 12.30 horas en las instalaciones ubicadas en Dos Hermanas.

Las cadetes del Xerez Féminas afrontan esta temporada con el objetivo de superar la séptima posición alcanzada en los dos cursos anteriores y asentarse entre los mejores equipos de Andalucía.