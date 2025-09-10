El Xerez Féminas sénior ya conoce el camino hacia el ascenso

El Xérez Féminas empató a uno contra el Alcalá en el segundo amistoso de la pretemporada.

El Xerez Féminas sénior ya conoce el camino de la temporada 25/26 en la que tiene como objetivo pelear por el ascenso a Tercera División. El calendario de la Segunda Andaluza se ha dado a conocer días atrás y las de Anna Zamudio debutarán frente al Escuela Bahía San Fernando en las instalaciones deportivas de La Granja, equipos que no se enfrentaban en liga desde la temporada 2022/2023 con victoria por 3 a 1 del cuadro xerecista en casa y empate a cero en San Fernando.

El Xerez Féminas F.C. ha quedado encuadrado en el grupo 1 de la Segunda Andaluza senior junto a Arcos CF, Bazán Grupo Empresa, CD Algeciras FS B, CD Doña Blanca, CD Cadista de la Isla, Cádiz CF SAD y Atlético Sanluqueño. El grupo dos, con el que se cruzaría en una segunda fase, está compuesto por Bolivia CF, CD Algeciras FS, Burreños AD, CD Juventud Chiclana, CD La Rock Puente FC, CD San Fernando 1940, Vejer BCD y UD Los Barrios. El calendario completo se puede consultar aquí.

A la espera del inicio liguero el equipo de Anna Zamudio sigue preparando el estado físico, técnico y táctico en una pretemporada que le ha llevado hasta Alcalá de Guadaira, donde ha disputado el segundo partido amistoso de pretemporada frente al Ciudad Alcalá. El encuentro finalizó con un empate a uno tras unos 90 minutos de juego muy disputado entre ambos equipos con oportunidades de gol en ambas áreas.

El equipo xerecista sigue mostrado una buena línea de juego con aspectos a afinar en las dos semanas que restan para el inicio de liga en la Segunda Federación senior donde poder demostrar sus opciones reales de optar al ascenso a Tercera Federación.